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суббота, 22 января 2022 19:28

Скандальный глава МВД Германии заявил, что его высказывания об Украине являются личным мнением

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Скандальный глава МВД Германии заявил, что его высказывания об Украине являются личным мнением
Шенбах заявил, что "Крым ушел" и никогда не вернется в Украину. Фото: spiegel.de

Глава МВД Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что его высказывания об украинском Крыме сугубо его личное мнение.

Об этом он написал в Twitter.

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии", - написал Шенбах.

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"Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка", - добавил он.

21 января Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. "Крым "ушел" и никогда не вернется", - сказал он.

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