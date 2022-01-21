Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса

Госсекретарь США Энтони Блинкен снова встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, но, похоже, стороны снова ни о чем не смогли договориться. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Польшу, чтоб встретиться с польским коллегой Анджеем Дудой, и, возможно, стороны говорили о польских поставках оружия Украине, но об этом главы двух стран не объявили публично. А британское издание The Economist пишет о сценариях возможной российской агрессии. Вот кое-что из того, что на протяжении последних дней писали о нас в мировых СМИ.

"Какие у России военные варианты в Украине?", The Economist, Великобритания

Россия собрала более 100 тыс. военных возле границ Украины, и еще больше прибыли с Дальнего Востока. Москва заявила, что переговоры с Америкой и НАТО, состоявшиеся на прошлой неделе, провалились, начав подготовку и мобилизацию резервных сил.

Цифровая стычка уже началась - Украина подверглась кибератакам, взломали правительственные сайты. Белый дом заявил, что имеет разведданные, что Россия планировала инсценировать акты саботажа против своих прокси-сил на оккупированном Донбассе, чтобы создать предлог для нападения.

Автор: Reuters Радиолокационная машина зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» едет по дороге на пути в Беларусь для участия в военных учениях из Хабаровского края, 21 января

Западные чиновники и эксперты по-прежнему не уверены, принял ли Путин решения о нападении. Некоторые считают, что он все еще надеется выбить у Запада уступки, бряцая оружием, и не используя его. Есть основания полагать, что многие негативные последствия для главы Кремля, в том числе западные санкции, отсутствие поддержки войны среди россиян, а также риск получить отпор и много трупов, могут сдержать его.

В отличие от 2014 года, когда пропаганда нагнетала антиукраинскую истерию в рамках подготовки к военному наступлению, на этот раз Украина практически отсутствует в российских новостях.

"Сейчас возросла вероятность, что на Украине будет какая-то драматическая, но ограниченная военная операция. Как будет выглядеть - вопрос, занимающий аналитиков разведки во всей Европе", - говорит Джеймс Шерр из Международного центра обороны и безопасности.

Один из сценариев - Россия открыто сделает то, что делала тайно восемь лет. Введет войска в "Л/ДНР" для расширения их границ или признания их как независимых государств

Один из возможных сценариев - Россия открыто сделает то, что делала тайно в течение почти восьми лет. Введет войска в "Л/ДНР" для расширения их границ, или для признания их как независимых государств. Так было после ввода войск в Абхазию и Южную Осетию в Грузии в 2008 году.

Другой сценарий - Россия может попытаться установить сухопутный "мост" в Крым. Это потребует захвата 300 км территории вдоль Азовского моря, включая ключевой украинский порт Мариуполь. Это решило б вопрос нехватки воды на аннексированном полуострове. Такой ограниченный захват был бы в пределах возможностей сил, которые сейчас стоят на западе России.

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Если цель России помешать Украине вступить в НАТО или сотрудничать с Альянсом, то оккупация Донбасса или участка на юге Украины вряд ли поставит Киев на колени.

Остаются три широкие стратегии. Одна - сменить власть в Киеве силой, как сделала Америка в Афганистане и Ираке. Другая - возложить на Украину огромные расходы через уничтожение ее вооруженных сил, критически важной инфраструктуры или оккупации большой территории, пока ее лидеры не согласятся разорвать связи с Западом. Третий - обратиться с этим требованием к Америке и НАТО, но на этот раз с позиции захваченных земель. Все три варианты потребуют большой войны.

Соблазнительным решением для России было бы использование оружия без присутствия войск на земле, подражая воздушной войне НАТО против Сербии в 1999 году. Удары реактивными установками и ракетами посеяли бы хаос в Украине. Их можно было бы дополнить более новыми видами оружия, как то кибератаки на инфраструктуру

Соблазнительным решением для России было бы использование оружия без присутствия войск на земле, подражая воздушной войне НАТО против Сербии в 1999 году. Удары реактивными установками и ракетами посеяли бы хаос. Их можно было бы дополнить более новыми видами оружия, как то кибератаки на инфраструктуру, подобные тем, которые привели к нарушению энергосистем в 2015-2016 годах.

"Наказание" Киева издалека, без привлечения наземных войск, позволит снизить потери. Россия может увеличивать или уменьшать давление с течением времени, "перемежаясь паузами для повторения или эскалации требований", - говорит Кейр Джайлс из Chаtham House.

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Проблема в том, что такие бомбардировки, как правило, длятся дольше и оказываются сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Если начнется война, удары, скорее всего, станут прелюдией и сопровождением наземной войны, а не ее заменой.

Если Беларусь позволит России атаковать со своей территории, к Киеву можно было бы даже приблизиться и окружить его. 17 января самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко объявил, что в феврале его страна проведет совместные учения с Россией на своих южных и западных границах, и в страну начали прибывать российские войска.

Автор: Reuters Военные салютуют во время церемонии в память о погибших защитниках Украины. В том числе военных, погибших в боях за Донецкий аэропорт в этот день в 2015 году, возле мемориала у штаб-квартиры Минобороны в Киеве, 20 января

"Украинские солдаты - хорошие бойцы, но, несмотря на многолетнее обучение, им не хватает российского уровня мастерства в общевойсковой маневренной войне - переменное использовании сухопутных войск, спецназа, ударных вертолетов и десантников на передовой и вдали от нее, в тылу вражеских войск", - говорит Шерр.

Даже с этими преимуществами России было бы трудно оккупировать столицу, не говоря о всей Украине - стране такой же большой и густонаселенной, как Афганистан. С 2014 года около 400 тыс. украинцев получили военный опыт, и большинство имеют доступ к огнестрельному оружию. Руководство США заявило союзникам, что Пентагон и ЦРУ поддержат такое вооруженное повстанческое движение. Тем не менее, Россия, вероятно, хочет избежать длительной оккупации, и в этом может не оказаться необходимости.

Войны редко бывают такими быстрыми и легкими, как предполагают их планировщики

Войны, однако, редко бывают такими быстрыми и легкими, как предполагают их планировщики. Россия не вела масштабных наступательных операций с участием пехоты, бронетехники и авиации со времен Второй мировой войны. Страны, подвергшиеся нападению, могут так же легко устоять, как и развалиться. И установить марионеточный режим, а затем уйти, легче сказать, чем сделать, в чем Кремль убедился после вторжения в Афганистан в 1979-м.

Иван Тимофеев из российского "Совета по международным делам" говорит, что "долгая и вялая конфронтация" может привести к тому, что военная помощь Запада приведет к "дестабилизации ситуации в самой России".

Автор: Reuters Возложения цветов защитникам Украины, павшим в украинско-российской войне, в дань памяти погибшим в защите Донецкого аэропорта, Киев, 20 января

"Украинцы будут сражаться и нанесут русским большие потери. Все это может заставить Путина задуматься", - говорит Питер Звак, генерал в отставке, который был военным атташе США в Москве во время вторжения России в Украину в 2014 году.

"Напряженность в Украине - срочные переговоры США и России в Женеве", ВВС, Великобритания

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД России Лавров встречаются для переговоров в Женеве. В четверг Блинкен предупредил Москву о серьезных последствиях, если кто-либо из ее солдат перейдет украинскую границу.

Путин выдвинул требования к Западу, в том числе запретить Украине вступление в НАТО. Он хочет, чтобы Альянс отказался от военных учений и прекратил поставки оружия в Восточную Европу, которую Москва считает своим задним двором.

Автор: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует российского коллегу Сергея Лаврова в Женеве, 21 января

Саммит последовал за стараниями Блинкена заручиться поддержкой союзников в Европе в отношении санкций против Москвы. После переговоров в Берлине с британскими, французскими и немецкими чиновниками госсекретарь сказал, что российское вторжения в Украину "оттянет нас всех назад в гораздо более опасные и нестабильные времена, когда континент был разделен на две части, с угрозой тотальной войны, нависшей над всеми".

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Госдепартамент заявил, что Блинкен предложил Лаврову "дипломатическую отсрочку", чтобы ослабить напряженность. США откидают "красные линии" России, но готовы обсуждать озабоченность Путина безопасностью. Кремль заявляет, что дипломаты пока подвели итоги переговоров по "украинскому кризису", и Россия не ожидает от США формального ответа на свои требования.

Заместитель главы МЗС России Сергей Рябков заявил в пятницу, что отношения с США приближаются к "опасной критической черте". Он сказал, что Москва надеялась убедить Вашингтон изменить свой подход.

США предупредили, что сотрудники российской разведки вербуют нынешних и бывших украинских правительственных чиновников, чтобы те выступили в качестве временного правительства и сотрудничали с оккупационными российскими силами в случае вторжения

США предупредили, что сотрудники российской разведки вербуют нынешних и бывших украинских правительственных чиновников, чтобы те выступили в качестве временного правительства и сотрудничали с оккупационными российскими силами в случае вторжения.

Министерство финансов США ввело санкции против двух действующих украинских депутатов и двух бывших правительственных чиновников, обвиняемых в причастности к заговору.

Президент США Джо Байден подвергся резкой критике за слова, которые сказал в среду, когда мрачно предсказал, что Россия "вступит в конфликт" с Украиной, но предположил, что "незначительное вторжение" может вызвать более слабую реакцию со стороны США и их союзников.

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Сообщение вызвало упрек президента Зеленского: "Мелких нападений не бывает. Так же, как нет мелких жертв и мало горя от потери близких".

Байден попытался устранить путаницу и додал, что любое перемещение российских войск через границу Украины будет считаться вторжением.

Выступая вместе с Блинкеном, новый глава МЗС Германии Анналена Бербок пообещала принять немедленные меры против любого российского вторжения и не исключила введения мер, которые "могут иметь для нас экономические последствия". Глава МЗС Великобритании Лиз Трасс призвала Путина "воздержаться и отступить от Украины, прежде чем совершит серьезную стратегическую ошибку", которая приведет к ужасным человеческим жертвам. Она призвала западные страны "активизироваться", потому что автократы в мире "воодушевляются так, как никогда со времен Холодной войны".

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Ранее на этой неделе Лондон объявил, что поставляет Украине дополнительные войска для обучения и оборонительное вооружения.

Байден же сталкивается с растущими призывами со всего политического спектра США принять упреждающие меры против России.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвала его "немедленно ввести санкции против Путина", а сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал начать "массовую переброску смертоносного оружия" украинским силам.

"Зеленский благодарит Дуду за поддержку. Встреча завершилась без конкретных результатов", Onet, Польша

Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши, заявил глава Бюро международной политики при президенте страны Якуб Кумоч по завершении встречи президентов Польши и Украины. Зеленский поблагодарил польский народ и президента Анджея Дуду "за последовательную поддержку территориальной целостности, суверенитета и евроатлантической интеграции Украины".

В беседе с журналистами он сообщил, что по итогам переговоров запустили специальный канал контактов между президентами. И подчеркнул, что самым важным в разговоре глав стран было "услышать из первых уст, как на самом деле выглядит ситуация вокруг Украины, и какой вклад Польша может внести в укрепление безопасности". Переговоры также были посвящены тому, "как Польша может поддержать Украину и поспособствовать деэскалации".

Автор: Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда во время встречи в Польше, 20 января

После встречи стороны не обнародовали конкретной информации о возможной поддержке Польшей Украины. Такую помощь уже оказывают другие страны Европы, в том числе страны Балтии и Великобритания.

Глава Бюро национальной безопасности Польши заявил, что перед встречей с Зеленским Дуда обсудил вопрос представки Варшавой военной помощи Киеву с представителями польского правительства, в том числе руководством Минобороны, МИД и МВД.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что США, НАТО и ЕС в течение недели провели ряд дипломатических встреч с Россией, но стороны остались на своих позициях.