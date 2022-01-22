В Минобороны Германии отреагировали на заявление главы МВД по Крыму

Кай-Ахим Шенбаху придется ответить за свои слова перед генеральным инспектором германских вооруженных сил. Фото: pixabay

В Министерстве обороны Германии сказали, что слова главы МВД Кай-Ахим Шенбаха не соответствуют официальной позиции страны по отношению к украинскому Крыму.

Об этом сообщает Bild.

За свои слова о "российском Крыме" и "уважении для Путина" Шенбаху придется отчитываться перед генеральным инспектором немецких вооруженных сил Эберхардом Цорном.

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"Заявления по содержанию и выбору слов никак не соответствуют позиции федерального Министерства обороны", - заявил представитель Минобороны Германии.

21 января Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. "Крым "ушел" и никогда не вернется", - сказал глава МВД. Украина требует от Германии опровержения этих слов.