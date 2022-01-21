В Германии нашли останки солдат из Украины. 80 лет их считали пропавшими без вести

В Германии на кладбище времен Второй мировой войны нашли и идентифицировали останки солдат из Украины, которых почти 80 лет считали пропавшими без вести.

В 2021 году в Бремене готовились к промышленному строительству на месте бывшего кладбища, сообщил 21 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook. Информация дошла до украинских дипломатов в консульстве Украины в Гамбурге.

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"Украина никогда не бросает своих. Ни живых, ни мертвых. Мы понимали, что среди похороненных советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы. Удалось добиться приостановки строительства и проведения исторического исследования, которое вскрыло сенсацию. Это история нескольких украинцев, среди которых Иван Пастернак и его семья", - написал Кулеба.

8 июня 1941-го Пастернаку исполнилось 33 года. До службы в армии он работал портным. После мобилизации попал в плен, впоследствии его отправили в Германию. Родные мужчины о его судьбе ничего не знали, ведь связь с ним потеряли. Как и сотни тысяч других семей, после войны они получили краткую весть: "пропал без вести".

После завершения войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения, однако в течение 1947-1948 годов были перезахоронены лишь 456. Впоследствии раскопки по неустановленным причинам прекратили, а кладбище засыпали двухметровым слоем песка. И более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должной памяти.

Автор: facebook.com/dmytro.kuleba

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"Благодаря работе дипломатов власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок. Работы начали в августе прошлого года. Дипломаты организовали поездку пяти студентов-археологов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко под руководством кандидата исторических наук Татьяны Пастушенко. С 15 по 29 августа они приняли непосредственное участие в раскопках", - отметил Кулеба.

Именно украинские студенты обнаружили первые находки. Чтобы разыскать родственников погибшего, дипломаты обратились к исследователям Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. В декабре поиски дали результат.

"Мы нашли во Львове семью Ивана. Дочь Марию Ивановну и трех внуков - Василия, Лидию и Галину. Сказать, что они были поражены - это ничего не сказать. Ну а мы выполнили свою работу, вернули память и справедливость", - отметил Кулеба.

Нашли еще двух украинских воинов: уроженец Киевской области Сергей Селик, 1921 года рождения, и волынянин Николай Ковальчук, 1915 года рождения. Родственников Селика совместными усилиями с музеем уже нашли. Поиски родственников Ковальчука продолжаются. Раскопки продлятся до марта текущего года.

Автор: facebook.com/dmytro.kuleba

"Мы возвращаем Украине нашу историю и память. Переворачиваем общественное мнение в Германии и ломаем российский миф о том, что "все советское - это российское", а соответственно, и все ложные трактовки о россиянах. Мы обязательно обеспечим достойную память украинцам и другим военнопленным, останки которых могут быть обнаружены в ходе раскопок", - подчеркнул Кулеба.

В Тернопольской области перезахоронили троих воинов УПА. Панихида состоялась в церкви Архистратига Михаила в Темногайцах Кременецкого района. Похоронили солдат в братской могиле в селе Большие Загайцы. Захоронения обнаружили в прошлом году.