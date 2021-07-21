 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 549
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 252
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 873
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1017
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 450
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 693
Фото
Все фото
5
20
20
7
5
&quot;С кузовов автомашин текла кровь&quot;. Судилище над Кенгирскими повстанцами
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото
Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото
Как одевались на Балканах 120 лет назад - подборка фото
Как одевались на Балканах 120 лет назад - подборка фото
&quot;Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?&quot; - открыли Бессарабский рынок
"Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок
Изысканные входы и трехмерные рисунки - нашли 12 гробниц китайских вельмож
Изысканные входы и трехмерные рисунки - нашли 12 гробниц китайских вельмож
Видео
Все видео
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 531
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 324
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 450
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 846
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 297
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 09:37

"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
5

  Комментировать

Женский барак Кенгирского лагеря
Кенгирский лагерь
Графическое свидетельство участника восстания Юрия Ференчук. "Кровь Кенгира". Картон, масляные краски, 1993
Заключенные Кенгирского лагеря работают на марганцовых рудниках

Суд над активистами Кенгирского восстания начался 21 июля 1955 года в Джезказгане, районном центре Карагандинской области Казахской ССР.

К началу 1950-х до Степлага, Кенгир, входили девять лагерных отделений. На 10 июня 1954-го в зоне находились 20 698 заключенных: 16 677 мужчин и 4021 женщина. Украинцы в этом лагере составляли 46,3% - 9596 человек, заключенные из Прибалтики - 22,4% - 4637 человек, русские - 12,8% - 2661 человек. Большинство заключенных - 14785 человек, то есть 71,4% - были осуждены за измену Родине, 1421 человек или 6,8% - за бандитизм; 1202 или 5,8% - за шпионаж, 1140 или 5,5% - за участие в антисоветских заговорах. Такие данные наводит Украинский институт национальной памяти.

Состав политических заключенных, среди которых больше всего было украинских националистов, определял политическую и идейную направленность подавляющего большинства заключенных, а также характер Кенгирского восстания.

"На Пасху, 15 мая 1954 года, колонну женщин вели с ночной смены на кирпичном заводе в зону. Навстречу им шла на работу мужской. Они поздоровались:" Христос воскрес!". Девушки ответили: "Воистину воскрес! " В женской и в мужской зоне были преимущественно украинцы. Конвоир Калимулин полоснул автоматной очередью по мужской колонне - 13 заключенных убиты сразу, пятеро из 33 раненых умерли потом в больнице. Весть об этом облетела весь концлагерь и стала началом масштабного восстания ", - пишет исследовательница Анна Черкасская.

16 мая 1954-го в Степлага, Кенгир, было объявлено забастовку. На работу не вышел никто. В ночь на 24 мая политзаключенные начали восстание.

25 июня у Кенгирского лагеря было сосредоточено пять танков Т-34, самолеты, три пожарные машины с брандспойтами, 98 служебных собак с проводниками и две дивизии военизированной охраны количеством 1600 человек. Москва впервые применила против заключенных танки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

26 июня на рассвете снайперы уничтожили всех часовых на баррикадах. В атаку пошли автоматчики. В окна бараков солдаты стреляли зажигательными пулями, горели нары, дымили матрасы, а солдаты в бараках добивали раненых. "Тридцатьчетверки" не только во дворе, но и в бараках давили людей, порой буксуя среди тел. С самолета обстреливал заключенных пулеметчик. За 4:00 оборонялись заключенные. Псов натравили на раненых. Кровь повсюду - в бараках, на дорожках, в цветниках, трупы сворачивали бульдозером. "Солдаты сгоняют недобитых за зону. Затем в зону заезжают грузовые машины, и солдаты как попало бросают в кузова мертвых, а еще недобитых прокалывают штыками и везут в уже заранее выкопанные глубокие ямы. И вдруг - дождь, ливень, который редко бывает в этих краях. Само небо заплакал над этими несчастными, над этой страшной трагедией. Лужи крови, даже проливной дождь не смог их смыть, еще долго зелеными пятнами напоминали о тех, кто здесь, на этом клочке чужой земли, кончил свою жизнь", - описывает расправу над повстанцами Анна Черкасская.

Документы следствия значительно занижают количество уничтоженных повстанцев, поскольку перед комиссией МВД была задача подавить Кенгирское возникновения с наименьшими потерями. В одних документах указано, что из восставших узников погибли всего 35 человек, в других - 37 заключенных погибли, 61 доставлены в госпиталь, из которых девять умерли, 543 получили телесные повреждения, с солдат только 40 получили телесные повреждения и контузию. В то же время, в документах сказано, что в массовом неповиновении третьего лагерного отделения Степлага участвовали 5392 заключенных, из них 43% женщин. На такое количество возникших указано количество погибших в подавлении восстания выглядит достаточно сомнительной, поэтому единственным более полным источником количества погибших могут считаться воспоминания участников, оставшихся в живых. Анализ этих свидетельств показывает, что в среднем убитых и искалеченных повстанцев было более 700 человек. Эту цифру погибших называет в своих воспоминаниях и политзаключенный Я.Цилинський.

"Нас по четыре выстроили в колонну и в сопровождении конвоиров с собаками повели в степь, - вспоминает Анна Борецкая. - Там наготове стояли "черные вороны". К каждой группе подходили военные с формулярами личных дел, зачитывали фамилии заключенных. Каторжников и тех, у кого срок наказания был 25 лет, погрузили в "черные вороны", увезли в неизвестном направлении. Нас, десятилетников, вернули в зону. Подали грузовые автомобили. Нас заставили грузить тела людей, раздавленных танками. Это было страшное, нечеловеческое зрелище. Каратели заставляли нас класть трупы один на один штабелем, как дрова. С кузовов автомашин текла кровь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В политзаключенных в СССР не было имен, только номера" - режиссер Александр Рябокрис

Власти арестовали 436 активных участников восстания, из них 36 проходили по делу о Кенгирском восстании, остальные попали в тюрьму. Тысячу заключенных - 500 женщин и 500 мужчин, которые поддерживали восставших, - отправили вальстрой и в Озерный лагерь. В июле-августе 1954-го продолжалось расследование причин Кенгирского восстания. 29-31 августа составили обвинительное заключение активистам восстания, оставшихся в живых после его подавления. Предварительное расследование завершилось 29 августа 1954 Уголовное дело №84 называлась "Дело по обвинению Слученкова, Келлера и других", она состояла из четырех томов, последний том содержал вещественные доказательства - 10 пакетов-подшивок.

В восстании приняли участие около 8 тыс. заключенных, большинство из них - осужденные по политическим статьям украинцы, русские, прибалты, евреи.

Позже всех участников Кенгирского восстания, оставшихся в живых, заставили дать подписку о неразглашении информации о тех событий.

В 1956 году очевидец врач-венгр Ференц Варкони (Лебер) попал на Запад и первым поведал миру о восстании.

Кенгирское восстание продолжалось 42 дня - 16 мая до 26 июня 1954-го. 42 дня существовала территория, которая не признавала советской власти. Несмотря на подавление восстания, политзаключенные Кенгира одержали победу, которая своим значением превышала жертвы. Трагедия и героизм повстанцев в Кенгире - пример несокрушимости, стремление к свободе. Четкая организация деятельности в концлагере, масштабность свидетельствуют об уровне политических заключенных в своем развитии - образованность, интеллектуализм, опыт национально-освободительной борьбы и т.

Кенгирское восстание стало одним из самых ярких выразителей кризиса ГУЛАГа. Оно вызвало серьезные изменения в карательной системе. Постепенно началось демонтаж огромной сети концентрационных лагерей, чем менялась роль МВД в экономике страны

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами

Битва у пирамид закончилась поражением защитников

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 21042
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13419
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 9585
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 Просмотров: 9063
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 8451
История
Битва у пирамид закончилась поражением защитников
Битва у пирамид закончилась поражением защитников
 Просмотров: 297
В лесу нашли древние наскальные рисунки
В лесу нашли древние наскальные рисунки Просмотров: 126
Опубликовали более 1 млн документов, касающихся трагедии Бабьего Яра
Опубликовали более 1 млн документов, касающихся трагедии Бабьего Яра Просмотров: 99
Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото
Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото
20
 Просмотров: 1872
В пещере нашли шлем древнего воина
В пещере нашли шлем древнего воина Просмотров: 306
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 947
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть