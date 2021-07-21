"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами

Суд над активистами Кенгирского восстания начался 21 июля 1955 года в Джезказгане, районном центре Карагандинской области Казахской ССР.

К началу 1950-х до Степлага, Кенгир, входили девять лагерных отделений. На 10 июня 1954-го в зоне находились 20 698 заключенных: 16 677 мужчин и 4021 женщина. Украинцы в этом лагере составляли 46,3% - 9596 человек, заключенные из Прибалтики - 22,4% - 4637 человек, русские - 12,8% - 2661 человек. Большинство заключенных - 14785 человек, то есть 71,4% - были осуждены за измену Родине, 1421 человек или 6,8% - за бандитизм; 1202 или 5,8% - за шпионаж, 1140 или 5,5% - за участие в антисоветских заговорах. Такие данные наводит Украинский институт национальной памяти.

Состав политических заключенных, среди которых больше всего было украинских националистов, определял политическую и идейную направленность подавляющего большинства заключенных, а также характер Кенгирского восстания.

"На Пасху, 15 мая 1954 года, колонну женщин вели с ночной смены на кирпичном заводе в зону. Навстречу им шла на работу мужской. Они поздоровались:" Христос воскрес!". Девушки ответили: "Воистину воскрес! " В женской и в мужской зоне были преимущественно украинцы. Конвоир Калимулин полоснул автоматной очередью по мужской колонне - 13 заключенных убиты сразу, пятеро из 33 раненых умерли потом в больнице. Весть об этом облетела весь концлагерь и стала началом масштабного восстания ", - пишет исследовательница Анна Черкасская.

16 мая 1954-го в Степлага, Кенгир, было объявлено забастовку. На работу не вышел никто. В ночь на 24 мая политзаключенные начали восстание.

25 июня у Кенгирского лагеря было сосредоточено пять танков Т-34, самолеты, три пожарные машины с брандспойтами, 98 служебных собак с проводниками и две дивизии военизированной охраны количеством 1600 человек. Москва впервые применила против заключенных танки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

26 июня на рассвете снайперы уничтожили всех часовых на баррикадах. В атаку пошли автоматчики. В окна бараков солдаты стреляли зажигательными пулями, горели нары, дымили матрасы, а солдаты в бараках добивали раненых. "Тридцатьчетверки" не только во дворе, но и в бараках давили людей, порой буксуя среди тел. С самолета обстреливал заключенных пулеметчик. За 4:00 оборонялись заключенные. Псов натравили на раненых. Кровь повсюду - в бараках, на дорожках, в цветниках, трупы сворачивали бульдозером. "Солдаты сгоняют недобитых за зону. Затем в зону заезжают грузовые машины, и солдаты как попало бросают в кузова мертвых, а еще недобитых прокалывают штыками и везут в уже заранее выкопанные глубокие ямы. И вдруг - дождь, ливень, который редко бывает в этих краях. Само небо заплакал над этими несчастными, над этой страшной трагедией. Лужи крови, даже проливной дождь не смог их смыть, еще долго зелеными пятнами напоминали о тех, кто здесь, на этом клочке чужой земли, кончил свою жизнь", - описывает расправу над повстанцами Анна Черкасская.

Документы следствия значительно занижают количество уничтоженных повстанцев, поскольку перед комиссией МВД была задача подавить Кенгирское возникновения с наименьшими потерями. В одних документах указано, что из восставших узников погибли всего 35 человек, в других - 37 заключенных погибли, 61 доставлены в госпиталь, из которых девять умерли, 543 получили телесные повреждения, с солдат только 40 получили телесные повреждения и контузию. В то же время, в документах сказано, что в массовом неповиновении третьего лагерного отделения Степлага участвовали 5392 заключенных, из них 43% женщин. На такое количество возникших указано количество погибших в подавлении восстания выглядит достаточно сомнительной, поэтому единственным более полным источником количества погибших могут считаться воспоминания участников, оставшихся в живых. Анализ этих свидетельств показывает, что в среднем убитых и искалеченных повстанцев было более 700 человек. Эту цифру погибших называет в своих воспоминаниях и политзаключенный Я.Цилинський.

"Нас по четыре выстроили в колонну и в сопровождении конвоиров с собаками повели в степь, - вспоминает Анна Борецкая. - Там наготове стояли "черные вороны". К каждой группе подходили военные с формулярами личных дел, зачитывали фамилии заключенных. Каторжников и тех, у кого срок наказания был 25 лет, погрузили в "черные вороны", увезли в неизвестном направлении. Нас, десятилетников, вернули в зону. Подали грузовые автомобили. Нас заставили грузить тела людей, раздавленных танками. Это было страшное, нечеловеческое зрелище. Каратели заставляли нас класть трупы один на один штабелем, как дрова. С кузовов автомашин текла кровь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В политзаключенных в СССР не было имен, только номера" - режиссер Александр Рябокрис

Власти арестовали 436 активных участников восстания, из них 36 проходили по делу о Кенгирском восстании, остальные попали в тюрьму. Тысячу заключенных - 500 женщин и 500 мужчин, которые поддерживали восставших, - отправили вальстрой и в Озерный лагерь. В июле-августе 1954-го продолжалось расследование причин Кенгирского восстания. 29-31 августа составили обвинительное заключение активистам восстания, оставшихся в живых после его подавления. Предварительное расследование завершилось 29 августа 1954 Уголовное дело №84 называлась "Дело по обвинению Слученкова, Келлера и других", она состояла из четырех томов, последний том содержал вещественные доказательства - 10 пакетов-подшивок.

В восстании приняли участие около 8 тыс. заключенных, большинство из них - осужденные по политическим статьям украинцы, русские, прибалты, евреи.

Позже всех участников Кенгирского восстания, оставшихся в живых, заставили дать подписку о неразглашении информации о тех событий.

В 1956 году очевидец врач-венгр Ференц Варкони (Лебер) попал на Запад и первым поведал миру о восстании.

Кенгирское восстание продолжалось 42 дня - 16 мая до 26 июня 1954-го. 42 дня существовала территория, которая не признавала советской власти. Несмотря на подавление восстания, политзаключенные Кенгира одержали победу, которая своим значением превышала жертвы. Трагедия и героизм повстанцев в Кенгире - пример несокрушимости, стремление к свободе. Четкая организация деятельности в концлагере, масштабность свидетельствуют об уровне политических заключенных в своем развитии - образованность, интеллектуализм, опыт национально-освободительной борьбы и т. Кенгирское восстание стало одним из самых ярких выразителей кризиса ГУЛАГа. Оно вызвало серьезные изменения в карательной системе. Постепенно началось демонтаж огромной сети концентрационных лагерей, чем менялась роль МВД в экономике страны