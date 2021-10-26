Во Львове с Марсового поля содрали советский символ

Один из монументов на Марсовом поле во Львове. Фото: radiosvoboda.org

Во Львове 26 октября демонтировали советскую звезду с Марсового поля. Оно входит в состав музея-заповедника "Лычаковское кладбище".

Звезду уже подняли и продолжают обивать бетон, пишет "Радио Свобода".

"Второй день мы проводим демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, прочный, но она не была ничем другим прикреплена. Заберем бетон – и все", – рассказал работник Владимир Семин.



Советская звезда изготовлена ​​из бронзы размером 3,6 на 3,6 м. Вес примерно 1,5 т. Ее изготовили в 1970-х годах во время реконструкции Марсового поля.

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"Тогда сделали уплотнение захоронений советских солдат и работников НКВД. На плитах написаны по 10 фамилий и, согласно архивным книгам, по 10 останков клали в запаянные саркофаги. Действительно ли так, по 10 ли там останков, неизвестно. В общем здесь похоронены 3600 солдат и офицеров НКВД", – рассказал директор "Лычаковского кладбища" Михаил Нагай.

Работы по демонтажу проводят за деньги музея – около 400 тыс. грн.

В среду, 27 октября, звезду перевезут в музей "Территория террора" согласно решению горсовета Львова.

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