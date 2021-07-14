Строители случайно раскопали бункер нацистов

Фото: Lublin Conservator of Monuments

В польском Люблине обнаружили немецкий бункер времен Второй мировой войны. На находку наткнулись рабочие, которые строили подземный паркинг.

Мужчины сразу же вызвали археологов. Те исследовали место и зафиксировали, что в сооружении хорошо сохранились лестницы и три подземных коридора, обшитые деревом, передает "Вокруг Света".

Во время исследований специалистам также удалось найти несколько бутылок с минеральной водой производства Германии и Чехии, немецкие и советские пули. Последнее свидетельствовало о том, что летом 1944 года в этом месте проходили жестокие бои. Землю планируют обыскать на наличие уцелевших бомб.

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Эксперт из местной организации консервации памятников Дариуш Копчовски отметил, что в связи с находкой строительство паркинга придется отложить, ведь неизвестно, что может еще скрывать земля. Недавно недалеко от того места нашли останки двух немецких солдат.

Летом 2020 года в Черном лесу возле Ивано-Франковска раскопали бункер времен Первой мировой войны. Его обнаружили поисковики КП "Память". "Способ строительства был закрытым. Шахтным способом выкапывали вход на уровень роста человека, шириной около метра. Его укрепляли балками. Наклонная шахта шла на глубину 4-5 метров. Уже там выкапывали саму комнату - блиндаж 3,5 на 3,5 метра. С него существовал еще один выход", - сообщал руководитель "Памяти" Василий Тымкив. Стало известно, что бункер построили австрийцы летом 1916 года.