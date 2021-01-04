Противогазы и банки с тушенкой - в поле нашли останки солдат Красной армии

Фото: facebook.com/PoshukZhytomyr/

Поисковики нашли остатки 3 солдат Красной армии, погибших в июле 1941 года в Бердичевском районе Житомирской области.

"На локации номер 1 было 2 солдата, лежавших валетом на глубине 80 сантиметров. При них нашли 2 противогаза, каску СШ-36, 2 фляги, саперную лопату, подсумки и другое военное снаряжение. Интересной находкой были 2 стеклянные банки объемом 0,5 литра, в которых, скорее всего, находилась тушенка.

В одной из банок крышка не прогнила, благодаря чему содержание сохранилось достаточно неплохо. По нашему мнению, в таком виде бойцам выдали продуктовый запас. Также при солдатах нашли 2 ладанки образца 1925 года", - сообщили поисковики в Facebook.

В другой локации нашли еще одного солдата с противогазом, саперной лопатой, фляжкой, каской, карманным ножом и магазином к СВТ-40. Под самым солдатом лежал металлический прут. С помощью таких местные жители стягивали убитых солдат в канавы и воронки.

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Ранее поисковики обнаружили останки 10 бойцов Красной армии, погибших в июле-августе 1941 года в Житомирской области. При них нашли 7 смертных медальонов, которые помогут идентифицировать воинов. Работы начали в Пулинском районе. За 1-й день нашли останки 2 солдат. Следующие 2 дня поисковики работали в Коростенском и частично в Лугинском районах, где нашли остальных красноармейцев.