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четверг, 23 июля 2020 14:18

В лесу нашли старинный бункер

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В лесу нашли старинный бункер
Возле Ивано-Франковска нашли бункер. Фото: suspilne.media

В Черном лесу возле Ивано-Франковска раскапывают бункер времен Первой мировой войны.

Его обнаружили поисковики КП "Память" полтора года назад, когда искали захоронения жертв коммунистического и нацистского террора, сообщает "Суспільне".

Раскопки будут продолжать после откачки воды из котлована. Сейчас можно увидеть только разрушенный вход.

"Способ строительства был закрытым. Шахтным способом выкопывали вход на уровень роста человека, шириной около метра. Его укрепляли балками. Наклонная шахта шла на глубину 4-5 метров. Уже там выкопывали саму комнату - блиндаж 3,5 на 3,5 метра. С него существовал еще один выход", - сообщил руководитель "Памяти" Василий Тымкив.

Австрийцы построили бункер летом в 1916-м.

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"В архивах Венгрии мы обнаружили карты-планирование с расположением позиций австрийской армии. Мы находимся вот в этом районе. Такие затемненные квадраты - это места лагеря командного состава австрийской армии", - рассказал Тымкив.

В лесу возле Николаева Львовской области сохранилась крыивка повстанцев. Вход в укрытия возможен только через вертикальное отверстие. Внутри есть 5 комнат, в которых можно стоять в полный рост. Там обнаружили остатки старинных вещей. Есть колодец для питьевой воды.

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