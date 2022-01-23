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Кремль хочет "поставить" Мураева - Великобритания заявила о планах российского агрессора

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Кремль хочет &quot;поставить&quot; Мураева - Великобритания заявила о планах российского агрессора
Бывший "регионал" Евгений Мураев владеет телеканалом "Наш".

Руководство Российской Федерации, рассматривая возможность нового вторжения и оккупации, хочет привести к власти в Украине прокремлевское лицо.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании.

В качестве потенциального кандидата Кремль рассматривает бывшего народного депутата, "регионал" Евгения Мураева.

"У нас есть информация, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками", - заявили в британском правительстве.

Назвали фамилии бывших исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова, руководителя Администрации бывшего президента Януковича Андрея Клюева, заместителя председателя Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича, премьера Николая Азарова.

"У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину", - сообщили.

"Информация, обнародованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля.

Россия должна снизить эскалацию, прекратить свои кампании агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой с серьезными затратами", - заявила британская министр иностранных дел Элизабет Трасс.

Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, включая Крым, говорится в заявлении.

На этой неделе Великобритания отправила в Украину 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия из-за угрозы нового вторжения РФ.

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с британским министром обороны Беном Уоллесом. Обсудили углубление двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.

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