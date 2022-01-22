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суббота, 22 января 2022 20:01

Украина пригласит войска Великобритании, если российская армия полезет

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Украина пригласит войска Великобритании, если российская армия полезет
Великобритания является стратегическим партнером Украины. Фото: Reuters

Украина будет обращаться к Великобритании о помощи войсками в случае нового витка агрессии РФ.

Об этом сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко телеканалау "Дом".

"Вчера меня спросили BBC, просим ли вмешательства партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинскую территорию. Я сказал: если будет угроза реальная и начало активных действий, мы попросим все, что угодно, включая британских военнослужащих на нашу территорию", - заявил.

Украинские дипломаты готовы по первым сигналам обращаться к партнерам.

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"Мы не будем это делать, когда будут наступать.

"Мы не будем это делать, когда будут наступать. Наша задача сейчас сказать: план А – нам удается выйти из этого конфликта, не начав его. План Б – если конфликт начался, как его резко локализовать и уменьшить распространение.

План Б – если конфликт начался, как его резко локализовать и уменьшить распространение.

План С – к сожалению, если военные действия начинаются и они не только в одной точке, нам придется обратиться, как к украинскому народу за мобилизацией, так и к нашим партнерам за мобилизацией их усилий и их помощи", – рассказал Пристайко.

На этой неделе Великобритания отправила в Украину 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия из-за угрозы нового вторжения РФ.

Также в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия летального оружия из США.

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с британским министром обороны Беном Уоллесом. Обсудили углубление двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.

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