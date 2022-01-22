Оружие из США прибыло в Украину

США приступили к поставкам оружия в Украину. Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия летального оружия из США.

Об этом сообщает американское посольство в Киеве.

"Эта помощь, которая включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую преданность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", — говорится в сообщении.

В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине безопасность на сумму более 650 миллионов долларов США, включая этот пакет помощи, и свыше 2,7 миллиарда долларов США безопасности в целом с 2014 года. Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии.

Как сообщил президент Джо Байден президенту России Владимиру Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина – нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg. Ряд стран высказался о предоставлении Украине летального оружия. В частности, страны Балтии, Чехия, Великобритания, Нидерланды. Американская сторона намерена передать ВСУ пакет безопасности, который был принят президентом Джо Байденом в декабре.