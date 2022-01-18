Украина может получить афганские вертолеты

США намерены передать Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, принадлежавшие военно-воздушным силам Афганистана. Фото: vpk.name

США планируют направить Украине новую военную помощь.

Американская сторона намерена передать принадлежащие военно-воздушным силам Афганистана вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, сообщает Defence Blog.

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Украине планируют передать пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Первую партию отправят весной.

Около 20 вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 афганских ВВС находятся за пределами страны. Состояние этих машин неизвестно.

США могут передать Украине оружие, предназначенное для Афганистана. Соответствующий пункт включен в законопроект о санкциях против России, предложенный сенаторами-демократами и внесенный в Сенат. Вашингтон должен в приоритете рассматривать поставки излишков вооружения в Украину, а не в другие страны.