США предлагают передать Украине "афганское" оружие

В США планируется выдать Украине оружие. Фото: Reuters

США могут передать Украине оружие, которое предназначалось для Афганистана.

Соответствующий пункт включен в законопроект о санкциях против России, предложенный сенаторами-демократами и внесенный в Сенат, пишет "Интерфакс-Украина".

Вашингтон должен в приоритете рассматривать поставки излишков вооружения в Украину, а не в другие страны.

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Если документ примут, то госсекретарь в течение 30 дней должен будет представить в Сенате стратегию по укреплению обороны Украины. Авторы требуют передать вооружение, которое предназначалось для проведения операций в Афганистане.

Также сенаторы настаивают на необходимости уделить большое внимание тренировке военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Законопроект предусматривает широкие санкции против российских чиновников - военных и чиновников, непосредственно Путина и других лидеров, а также главные банковские учреждения, если Москва вступит в военные действия против Украины. Он также ориентирован на компании в РФ, предлагающие безопасные системы обмена сообщениями. Например, SWIFT, которую банки используют для обмена основной информацией с другими финучреждениями.