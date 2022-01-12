США готовят санкции против Путина - The Washington Post

Законопроект предусматривает широкие санкции против высокопоставленных российских военных и чиновников. Фото: Reuters

Сенаторы-демократы в США обнародуют в среду новый пакет санкций, включающий ограничения лично против президента РФ Владимира Путина.

Их введут в случае повторного вторжения России в Украину, пишет The Washington Post. Такое решение поддерживает и Белый дом.

"Голосование по законопроекту, подготовленному сенатором-республиканцем Тедом Крузом, происходит в рамках соглашения, заключенного в прошлом месяце. Российский газопровод "Северный поток-2", по словам критиков, может значительно расширить влияние Путина на Западную Европу, сделав регион более зависимым от российских энергетических ресурсов", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает широкие санкции против высокопоставленных российских военных и чиновников, включая самого Путина и других лидеров, а также ключевые банковские учреждения, если Москва вступит в военные действия против Украины. Он также ориентирован на компании в РФ, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями. Например, SWIFT (всемирная платежная система. - Gazeta.ua), которую банки используют для обмена ключевой информацией с другими финучреждениями.

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Документ также включает положения, которые помогут укрепить безопасность Украины. Авторы законопроекта призывают рассмотреть все доступные и соответствующие меры, чтобы гарантировать, что "Северный поток-2" не запустят. Газопровод называют инструментом злонамеренного влияния России.

Представитель совета национальной безопасности США сообщил, что Белый дом поддерживает законопроект, который повлечет за собой серьезные издержки для российской экономики, если Путин вторгнется в Украину. В то же время высшие должностные лица администрации президента США Джо Байдена пытаются минимизировать риск для "Северного потока-2", чтобы не ссориться с европейскими союзниками, прежде всего с Германией.

В Вашингтоне ждут от РФ объяснений по поводу новых военных учений у границ Украины. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд утверждает, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.