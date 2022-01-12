США требуют от России объяснений по поводу переброски войск к украинской границе

В Госдепе потребовали от России прекратить эскалацию. Фото: Reuters

В Вашингтоне ждут от России объяснений новых военных учений у границ Украины.

Об этом сказал спикер Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

"Мы считаем, что в этом случае деэскалация предусматривала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснение этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений к местам их обычного хранения", - сказал он.

В Министерстве обороны объяснили перебрасывание военной техники и солдат к границе с Украиной проведением там военных учений.

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Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд говорила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации в отношении Украины.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября 2021 года Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022-го. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.