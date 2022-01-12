США требуют от России объяснений по поводу переброски войск к украинской границе

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 909
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 2457
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 783
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1116
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 648
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2826
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 639
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
2 Просмотров: 30645
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1899
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20439
Фото
Все фото
7
8
5
4
5
Почти 10 тыс. задержанных в ходе зачисток: что происходит в Казахстане
Почти 10 тыс. задержанных в ходе зачисток: что происходит в Казахстане
В масках и набедренных повязках: десятки японцев молились в ледяной воде
В масках и набедренных повязках: десятки японцев молились в ледяной воде
Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
В Бразилии на людей обрушилась скала: много жертв
В Бразилии на людей обрушилась скала: много жертв
&quot;Мигранты Лукашенко&quot; снова штурмовали границу Польши: пострадала правоохранитель
"Мигранты Лукашенко" снова штурмовали границу Польши: пострадала правоохранитель
Видео
Все видео
Истребители России и Беларуси провели патрулирование границ
Истребители России и Беларуси провели патрулирование границ
Назвали фамилии российских шпионов в штаб-квартире НАТО
Назвали фамилии российских шпионов в штаб-квартире НАТО
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4914
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3681
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 567
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 07:16

США требуют от России объяснений по поводу переброски войск к украинской границе

  Комментировать
США требуют от России объяснений по поводу переброски войск к украинской границе
В Госдепе потребовали от России прекратить эскалацию. Фото: Reuters

В Вашингтоне ждут от России объяснений новых военных учений у границ Украины.

Об этом сказал спикер Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

"Мы считаем, что в этом случае деэскалация предусматривала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснение этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений к местам их обычного хранения", - сказал он.

В Министерстве обороны объяснили перебрасывание военной техники и солдат к границе с Украиной проведением там военных учений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT

Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд говорила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации в отношении Украины.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября 2021 года Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022-го. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США требуют от России объяснений по поводу переброски войск к украинской границе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 2 Просмотров: 30645
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 4 Просмотров: 17064
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 1 Просмотров: 16686
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 9819
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился Просмотров: 9099
Мир
Токаев назначил министра, которого пропагандисты называют "русофобом"
Токаев назначил министра, которого пропагандисты называют "русофобом" Просмотров: 216
В сети показали, чем в Японии бесплатно кормят на самоизоляции
В сети показали, чем в Японии бесплатно кормят на самоизоляции Просмотров: 198
Макрон работает над присоединением США к нормандскому формату переговоров
Макрон работает над присоединением США к нормандскому формату переговоров Просмотров: 45
США, ЕС и Германия работают над задержкой запуска "Северного потока-2"
США, ЕС и Германия работают над задержкой запуска "Северного потока-2" Просмотров: 171
Суд уменьшил срок заключения чеха, воевавшего на Донбассе
Суд уменьшил срок заключения чеха, воевавшего на Донбассе Просмотров: 135
Больше всего комментируют
4
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
2
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1
Посол требует от Германии поставлять в Украину оружие
Голосов: 272
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть