РФ перебрасывает к украинской границе военную технику с Дальнего Востока - СІТ

Министерство обороны России перебрасывает к границе с Украиной военную технику с базы всех четырех армий Восточного военного округа.

Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев, которые начали появляться в соцсетях на прошлой неделе, говорится в расследовании Conflict Intelligence Team, обнародованном 12 января. На кадрах видна военная техника, загруженная на поезда.

"На бортовых вагонах поездов, следующих с Дальнего Востока на Запад, можно увидеть грузовики, боевые машины пехоты и реактивные системы залпового огня. Очевидцы сообщают про несколько поездов в неделю, а иногда и в день", - отмечают расследователи.

Автор: twitter.com/CITeam_en РФ перебрасывает к границам Украины технику с баз всех армий Восточного военного округа

Пункты назначения этой техники достоверно неизвестны. Учитывая, что российские спецслужбы пытаются скрыть ее перемещение, изъяв соответствующую информацию из открытых баз, вероятно, речь о приграничных с Украиной районах, где уже сконцентрированы значительные силы военных РФ.

"Особого внимания заслуживают поезда из Улан-Удэ, базы пятой отдельной танковой бригады, которая действовала в Украине зимой 2015-го. Учитывая, что российские десантники вскоре покинут Казахстан, единственным вероятным пунктом назначения является территория вблизи Украины", - говорится в материалах.

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Вдоль границы с Украиной к концу ноября 2021 года Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022-го. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.