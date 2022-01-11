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вторник, 11 января 2022 17:15

Россия направила к украинской границе тысячи военных

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Россия направила к украинской границе тысячи военных
Минобороны РФ заявило о новых учениях возле украинской границы. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В министерстве обороны России заявили, что перекидают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений.

Об этом сообщила пресс-служба западного военного округа России, пишет Интерфакс.

На учебу направили около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники. Маневры будут проходить на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной. Также в Смоленской области, расположенной в 100 км от украинской границы.

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В Государственной пограничной службе Украины говорят, что перемещение войск или техники не наблюдается.

"Пограничники Украины продолжают усиленно нести службу на границе с РФ. Возле границы на сопредельной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих ВС РФ. В то же время мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ", - сказал спикер ведомства Андрей Демченко.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября 2021 года Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022-го. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.

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Дата
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