Россия направила к украинской границе тысячи военных

Минобороны РФ заявило о новых учениях возле украинской границы. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В министерстве обороны России заявили, что перекидают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений.

Об этом сообщила пресс-служба западного военного округа России, пишет Интерфакс.

На учебу направили около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники. Маневры будут проходить на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной. Также в Смоленской области, расположенной в 100 км от украинской границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что перемещение войск или техники не наблюдается.

"Пограничники Украины продолжают усиленно нести службу на границе с РФ. Возле границы на сопредельной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих ВС РФ. В то же время мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ", - сказал спикер ведомства Андрей Демченко.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября 2021 года Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022-го. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.