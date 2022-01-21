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пятница, 21 января 2022 21:07

Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17

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Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
С 2014-го США предоставили Украине оборонную помощь на $1,2 млрд. Фото: pixabay.com

Белый дом подтвердил намерение предоставить Украине вертолеты М-17.

В ближайшие дни администрация президента Джо Байдена также начнет поставлять в Украину противотанковые ракеты, боеприпасы и другое оборудование на сумму $200 млн, заявила 21 января пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"США направили Киеву больше оборонительного вооружения, чем кто-либо другой. Мы сообщили Конгрессу, что планируем отправить вертолеты М-17. Кроме того, мы позволили нашим партнерам и союзникам оказывать Украине американское вооружение", - сказала она.

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С 2014-го США предоставили Украине оборонную помощь на $1,2 млрд и обязались предоставить еще дополнительные $600 млн. В 2021 году США передали Украине оружия и военной техники на $650 млн. Это самый большой показатель за все время.

Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Между тем Канада предоставит Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов. Средства выделят в связи с продолжающимися попытками России дестабилизировать украинскую экономику.

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