Канада предоставит Украине кредит в $120 млн

Зеленский уже поблагодарил канадское правительство за выделение кредита. Фото: pixabay.com

Канада предоставит Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов.

Средства выделяют в связи с продолжающимися попытками России дестабилизировать Украину, заявил в пятницу премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает CTVNews.

"РФ стремится экономически дестабилизировать Украину. Этот кредит поможет ей поддержать устойчивость. Мы также изучаем другие варианты предоставления финансовой поддержки", - сказал Трюдо.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на предложение.

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"Приветствуем решение Канады. Сильная Украина-залог европейской безопасности. Канада еще раз демонстрирует истинную преданность духу особого партнерства между двумя странами", - заявил Зеленский в Twitter.

Канада хочет продолжить военно-тренировочную миссию в Украине. Канада вносит существенный вклад в деятельность НАТО, в том числе продолжила операцию REASSURANCE в Восточной Европе UNIFIER. Трюдо призвал главу оборонного ведомства создать новый Центр передового опыта НАТО по вопросам климата и безопасности, чтобы "Канада и ее союзники были готовы реагировать на связанные с климатом угрозы и безотлагательные ситуации".