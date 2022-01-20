Канада хочет продолжить военно-тренировочную миссию в Украине

Канадские военные могут остаться в Украине в рамках миссии UNIFIER. Фото: intvua.com

Канадскую военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER следует продолжить.

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру обороны Аните Ананд, сообщает Укринформ.

"Призываю Вас достичь результата для канадцев, выполнив следующие обязательства: убедитесь, что Канада вносит существенный вклад в деятельность НАТО, в том числе продолжила операцию REASSURANCE в Восточной Европе UNIFIER", – говорится в документе.

Трюдо также призвал главу оборонного ведомства создать новый Центр передового опыта НАТО по климату и безопасности, чтобы "Канада и его союзники были готовы реагировать на связанные с климатом угрозы и безотлагательные ситуации".

В настоящее время в рамках операции UNIFIER в Украине находится около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. Ранее сообщалось, что Канада направила в Украину группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадского полка специальных операций (CSOR). Присутствие в Украине канадских спецназовцев – попытка НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить пути помощи украинскому правительству, сообщают источники.