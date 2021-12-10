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суббота, 11 декабря 2021 04:37

В Канаде запретили "лечение" сексуальной ориентации

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В Канаде запретили &quot;лечение&quot; сексуальной ориентации
Джастин Трюдо назвал "лечение" сексуальной ориентации "унизительной практикой". Фото: pixabay.com

В Канаде 8 декабря на законодательном уровне запретили так называемую конверсионную терапию.

7 января вступят в силу наказания за принудительное изменение сексуальной ориентации человека в сторону гетеросексуальности, пишет CNN.

"Вступивший в силу закон признает преступлением использование конверсионной терапии в отношении человека любого возраста. Такая "терапия" опирается на предположение, что сексуальную ориентацию можно изменить или "вылечить", а это научно не доказано", - говорится в сообщении.

За принуждение к "терапии" в Канаде теперь будут наказывать лишением свободы до пяти лет, а за рекламу или получение финансовой выгоды от этого метода — два года тюрьмы. Запрещается вывозить детей из Канады для прохождения конверсионной терапии за рубежом.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо поприветствовал принятие документа. Он назвал "лечение" сексуальной ориентации "унизительной практикой".

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В 2016 году Мальта стала первой страной ЕС, которая запретила "лечение" сексуальной ориентации. В мае 2020-го Германия запретила использовать такую терапию в отношении несовершеннолетних. За нарушение закона грозит штраф до €30 тыс. или год лишения свободы.

Также в 2020 году Национальная психологическая ассоциация Албании запретила своим членам практиковать так называемую конверсионную терапию. В США такое "лечение" запрещено в 20 штатах.

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