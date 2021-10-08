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понедельник, 11 октября 2021 04:37

Испанке поставили диагноз "гомосексуальность" на приеме у гинеколога

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Испанке поставили диагноз &quot;гомосексуальность&quot; на приеме у гинеколога
На ситуацию отреагировало местное объединение ЛГБТ+. Фото: pixabay.com

На юго-востоке Испании 19-летней посетительнице больницы в городе Мурсия на приеме у гинеколога поставили диагноз "гомосексуальность".

Семья женщины и сообщество ЛГБТ+ требуют извинений у руководства клиники, пишет elDiario.es.

"Девушка нетрадиционной ориентации пришла на прием к гинекологу 4 октября из-за нарушения менструального цикла. После осмотра ей дали справку, где было написано: "Диагноз: гомосексуальность", - рассказала журналистам мать пациентки.

На ситуацию отреагировало местное объединение ЛГБТ+. Оно потребовало объяснений и извинений от руководства клиники, где до сих пор "считают сексуальную ориентацию болезнью".

Представитель местного управления здравоохранения заявил, что городские власти Мурсии знают о ситуации. Он пообещал, что клиника извинится перед девушкой. Предварительное расследование показало, что речь идет об ошибке врача.

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Испания считается одной из самых толерантных к ЛГБТ+ стран Евросоюза. Несмотря на это, более 40% представителей ЛГБТ+ в 2019 году заявляли, что подвергались травле на работе, в школе или в другой сфере жизни.

В Венгрии в начале июля вступил в силу закон, запрещающий демонстрировать в школах материалы, которые рассматриваются как пропаганда гомосексуализма и смене пола.

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