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понедельник, 27 сентября 2021 05:45

В Швейцарии проголосовали за расширение прав ЛГБТ

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В Швейцарии проголосовали за расширение прав ЛГБТ
После референдума расширение юридических прав в ЛГБТ-браках должен поддержать правительство. Фото: Pixabay

В Швейцарии на референдуме поддержали расширение юридических прав однополых партнеров. Об этом сообщает BBC.

На референдум выносили вопрос о возможности однополым парам усыновить детей, а парам-лесбиянкам рожать детей путем донорства спермы. В поддержку высказались 60% швейцарских избирателей.

Накануне голосования церковные группы и консервативные партии выступили против идеи, заявив, что она подорвет институт традиционной семьи. После референдума расширение юридических прав в ЛГБТ-браках должно поддержать правительство и внести изменения в законодательство.

В Венгрии в начале июля вступил в силу закон, запрещающий демонстрировать в школах материалы, которые рассматриваются как пропаганда гомосексуализма и смене пола.

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