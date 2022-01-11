Зеленский призвал Запад быть готовым к превентивным санкциям против РФ

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Политики обсудили ситуацию на Донбассе и требования компенсаций семьям жертв крушения самолета МАУ в Иране, информирует пресс-служба Офиса президента 11 января.

Зеленский предложил обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой. Также он рассказал Трюдо о ситуации на Донбассе и на границе с Россией.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – заявил Зеленский.

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Отдельно стороны обсудили важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных.

Кроме того, Зеленский и Трюдо договорились прилагать совместные усилия, чтобы добиться должной компенсации для семей жертв крушения самолета рейса МАУ, сбитого два года назад в небе над Тегераном.

В завершение президент пригласил канадского премьера посетить Украину в 2022 году.

Иран отказал Канаде, Швеции, Украине и Великобритании в переговорах по компенсациям жертвам крушения самолета МАУ возле Тегерана. Страны, входящие в Международную группу, планируют пойти другими путями решения этого вопроса.