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вторник, 07 сентября 2021 09:51

Противники Covid-вакцинации забросали премьера камнями
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После митинга на металлургическом заводе в городе Велланд премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали камнями. В своей речи он назвал противников вакцинации "маргинальными элементами", не верящими в науку.

Когда он пошел к автобусу, возмущенные канадцы начали швырять в политика гравий, сообщает CTV News. Трюдо не успел скрыться, несколько протестующих попали камнями в голову и лицо премьера.

"В канадской провинции Онтарио Трюдо высказался про "врагов вакцинации" и пообещал, что рабочие и представители бизнеса получат поддержку на время пандемии, если его выберут на голосовании 20 сентября. Также заявил, что не позволит протестующим, выступающим против обязательной вакцинации работников, диктовать условия в стране", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

После инцидента политик сообщил, что почти не пострадал. Несмотря на агрессию он планирует и в дальнейшем защищать канадцев от коронавируса.

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15 августа премьер распустил парламент и объявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 20 сентября. Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон поддержала инициативу Трюдо о роспуске парламента и дала старт 44-м федеральным выборам в стране.

Предвыборная кампания продлится 36 дней - это минимальная продолжительность, разрешенная законодательством. Оппозиционные партии не поддерживают идею досрочных выборов и призвали Саймон отклонить предложение Трюдо. Но она к ним не прислушалась.

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