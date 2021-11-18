В Канаде паводки, которые бывают "раз на 500 лет"

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Число погибших в результате сильных наводнений и оползней в Канаде будет расти.

Канадская провинция Британская Колумбия объявила чрезвычайное положение в среду, 17 ноября, а федеральное правительство обещает серьезную помощь. Об этом пишет Reuters.

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Власти подтвердили, что один человек погиб. Как минимум три человека пропали без вести. По словам министра общественной безопасности Канады, около 18 тыс. человек стали внутреннее перемещенными.

"Мы ожидаем подтверждения еще большего числа погибших в ближайшие дни. Введем ограничения на поездки и обеспечим, чтобы транспортировка товаров первой необходимости, а также медицинские и экстренные службы могли добраться до нуждающихся в них сообществ", - сказал премьер Британской Колумбии Джон Хорган, охарактеризовав катастрофу как событие, происходящее раз в 500 лет.

Наводнения и оползни также перекрыли доступ к крупнейшему порту страны в Ванкувере, нарушив и без того напряженные глобальные цепочки поставок.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство поможет провинции оправиться от того, что он назвал "ужасной катастрофой". Оттава направляет сотни военно-воздушных сил для помощи в восстановлении региона. Некоторые пострадавшие города расположены в отдаленных горных районах с ограниченным доступом и морозами.

Наводнение - второе стихийное бедствие, связанное с погодой, обрушившееся на Британскую Колумбию за последние несколько месяцев. В конце июня массивный лесной пожар прошел в том же регионе.

Канадские экспортеры товаров, от зерна до удобрений и нефти, пытались увести все поставки из Ванкувера, но часто не нашли судов. Две крупнейшие железнодорожные компании страны Canadian Pacific Railway Ltd и Canadian National Railway Co заявили, что их линии в Ванкувер в среду закрылись.

После явления, известного как атмосферная река, за два дня на регион вылилась месячная норма дождей. Министерство окружающей среды Канады сообщило, что в начале следующей недели будет еще больше дождей.

Внезапные наводнения из-за проливных дождей в начале ноября на главном острове Индонезии Яве унесли жизни не менее пяти человек, еще четверо пропали без вести. Реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов в четверг, а их мутные воды затопили пять деревень.