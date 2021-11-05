От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести

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Внезапные наводнения из-за проливных дождей на главном острове Индонезии, Яве, унесли жизни не менее пяти человек, еще четверо пропали без вести.

Реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов в четверг, а их мутные воды затопили пять деревень. Об этом сообщает Al Jazeera.

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По прогнозам, сильные дожди продолжатся и увеличатся до февраля. Меры по оказанию помощи спасателями затруднены из-за перекрытых дорог, покрытых густой грязью и мусором.

Власти еще собирают информацию об ущербе и возможных жертвах, и начали эвакуировать людей из пострадавших районов в правительственные убежища.

Сильные наводнения были зарегистрированы и в других районах страны, но пострадавших там нет.

Сезонные дожди часто провоцируют наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге из 17 тыс. островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных водоемов.

Наводнения, последовавшие за проливными дождями в Судане в сентябре, унесли жизни более 80 человек и повредили или разрушили десятки тысяч домов.