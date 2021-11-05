От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести

 
Ексклюзивы
1/5
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2736
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2 Просмотров: 819
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 477
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9756
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6975
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3195
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3195
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 639
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
10
4
3
13
10
От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести
От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести
Литва начинает строительство первой европейской стены с Беларусью
Литва начинает строительство первой европейской стены с Беларусью
Супруги в Новой Зеландии вырастили самый большой картофель в мире
Супруги в Новой Зеландии вырастили самый большой картофель в мире
Как выглядели древние храмы Египта 100 лет назад - подборка фото
Как выглядели древние храмы Египта 100 лет назад - подборка фото
Вакцинация детей от коронавируса, молитвы коровам и падение самолета в России - 4 ноября в фотографиях
Вакцинация детей от коронавируса, молитвы коровам и падение самолета в России - 4 ноября в фотографиях
Видео
Все видео
Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет
Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 3483
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 576
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 972
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6705
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4104
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 342
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 10:50

От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести
10

  Комментировать

Последствия наводнения на индонезийском острове Ява
Фото: Getty Images
Последствия наводнения на индонезийском острове Ява
Последствия наводнения на индонезийском острове Ява
Последствия наводнения на индонезийском острове Ява
Последствия наводнения на индонезийском острове Ява

Внезапные наводнения из-за проливных дождей на главном острове Индонезии, Яве, унесли жизни не менее пяти человек, еще четверо пропали без вести.

Реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов в четверг, а их мутные воды затопили пять деревень. Об этом сообщает Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паводки убили более 80 человек

По прогнозам, сильные дожди продолжатся и увеличатся до февраля. Меры по оказанию помощи спасателями затруднены из-за перекрытых дорог, покрытых густой грязью и мусором.

Власти еще собирают информацию об ущербе и возможных жертвах, и начали эвакуировать людей из пострадавших районов в правительственные убежища.

Сильные наводнения были зарегистрированы и в других районах страны, но пострадавших там нет.

Сезонные дожди часто провоцируют наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге из 17 тыс. островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных водоемов.

Наводнения, последовавшие за проливными дождями в Судане в сентябре, унесли жизни более 80 человек и повредили или разрушили десятки тысяч домов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 20709
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 18991
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 7 Просмотров: 11476
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9756
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 3 Просмотров: 9045
Мир
Литва начинает строительство первой европейской стены с Беларусью
Литва начинает строительство первой европейской стены с Беларусью
4
 Просмотров: 486
Китайские ученые научились делать из промышленных выбросов корм для свиней
Китайские ученые научились делать из промышленных выбросов корм для свиней Просмотров: 207
Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ по сближению двух государств
Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ по сближению двух государств Просмотров: 144
Супруги в Новой Зеландии вырастили самый большой картофель в мире
Супруги в Новой Зеландии вырастили самый большой картофель в мире
3
 Просмотров: 1719
Как выглядели древние храмы Египта 100 лет назад - подборка фото
Как выглядели древние храмы Египта 100 лет назад - подборка фото
13
 Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
7
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2
Лаврские попы напали на журналистов
Голосов: 1240
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть