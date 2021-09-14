Паводки убили больше 80 человек

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Наводнения, последовавшие за проливными дождями в Судане, унесли жизни более 80 человек и повредили или разрушили десятки тысяч домов.

С начала сезона дождей по крайней мере 84 человека погибли и 67 получили ранения в 11 штатах Судана. Об этом пишет ВВС.

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Люди гибли от утопления, поражения током и вследствие обрушения домов. Разрушено около 8408 домов и повреждено более 27,2 тыс. домов.

С июня по октябрь в Судане обычно идут проливные дожди. И каждый год страна сталкивается с серьезными наводнениями, разрушающими дома, инфраструктуру и посевы. По оценкам ООН, с июля сильные дожди и наводнения затронули около 102 тыс. человек в стране.

Около 50 деревень на юге Судана затоплены. Эьл привело к перемещению около 65 тыс. человек, включая беженцев из Южного Судана, чей лагерь тоже затоплен, говорится в отчете ООН.

В прошлом году сильные дожди вынудили Судан объявить трехмесячное чрезвычайное положение после того, как наводнение затронуло не менее 650 тыс. человек, повредив или разрушив более 110 тыс. домов.

В ближайшие десятилетия в мире может произойти климатическая катастрофа из-за глобального потепления. Последствия изменения климата ощутимы во всех частях планеты. К таким выводам пришла межправительственная группа экспертов по изменению климата.