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четверг, 19 августа 2021 18:47

Миру грозит климатическая катастрофа. Последствия уже ощутимы

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Миру грозит климатическая катастрофа. Последствия уже ощутимы
Изменение климата нарушит круговорот воды в природе. Иметь ливни в одинх регионах и засухи в других. Фото: unsplash.com

В ближайшие десятилетия в мире может произойти климатическая катастрофа, вызванная глобальным потеплением. Последствия изменения климата ощутимы во всех частях планеты.

К таким выводам пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

"Причиной стремительного изменения климата являются чрезмерные выбросы парниковых газов в атмосферу. Если человечество сократит выбросы до уровня их природного поглощения крайней мере до середины этого века, то температура поверхности Земли будет продолжать увеличиваться. Но к 2100 году останется на уровне 1-1,8°C, по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900 годы). Если же ничего не изменится, то к концу века глобальная средняя температура вырастет на 5-7°C, что станет катастрофическим для значительной части населения", - говорится в их отчете.

Изменение климата заметна во всех областях деятельности людей, а также приводит к экстремальным природным явлениям. Подробнее о последствиях изменения климата в комментарии Gazeta.ua рассказала експертка по вопросам изменения климата общественной организации "Екодия" Дарья Лазарева.

"От доиндустриального периода глобальная температура уже поднялась на 1,1°C. Если достигнет отметки 1,5 или 2°C, то природные явления, которые происходили в Украине раз в столетие, будем наблюдать ежегодно. Примером может быть недавний шторм во Львове, его называют грузовым воротом. Такой фронт облаков с грозой, ливнем и сильным ветром не является типичным для Украины. В общем изменится круговорот воды в природе. Чем жарче, тем быстрее она будет испаряться. Соответственно будут чаще и обильнее осадки в одних местах и ​​сильнее засухи в других" - сказала Дарья Лазарева.

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Из-за изменения климата происходит закисление мирового океана.

"Именно он в основном определяет климат нашей планеты и больше всего поглощает парниковых газов и солнечной энергии. Если бы этого не делал, то на планете была бы невероятная жара. Углекислый газ вступает в реакцию с водой и в результате образуется угольная кислота. Постепенно ее накапливается все больше. Поражает раковины мидий, устриц, замедляет формирование панцирей у креветок, криля, планктона. Он, кстати, является одной из низших звеньев пищевой цепи. Чем меньше будет планктона, тем меньше будет и животных, которые им питаются. Кроме того, закисление происходит неравномерно. Живые существа будуть мигрировать в более комфортную среду. В одних регионах водная фауна исчезнет, ​​в других ее будет много, что приведет к межвидовой конкуренции и время каннибализации".

От изменения климата уже страдают люди. По данным ВОЗ, 95% смертей от экстремальных температур связаны именно с жарой. Участятся инсульты, инфаркты и тому подобное.

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"Чтобы сдержать изменение климата, должны уменьшить выбросы парниковых газов. Для этого необходимо принять целый комплекс мер. Во-первых, надо сократить добычу и сжигание ископаемого топлива, в частности постепенно отказываться от угля. Следует также меньше потреблять энергии за счет повышения энергоэффективности. Например, заменить лампы накаливания на LED, утеплить дома и др. Кроме этого необходимо адаптироваться к изменению климата. В городах нужно увеличить площадь зеленых зон", - сказала Дарья Лазарева.

Изменения климата привели к существенному увеличению количества лесных пожаров в мире. На украинском Полесье они, вероятно, станут таким же регулярным явлением, которым ранее были паводки. Украинские ученые опубликовали фото леса из Чернобыльской зоны, где в 2015-ом и в прошлом году прошли масштабные пожары.

Частота и площадь пожаров в мире выросли настолько, что председатель Глобального центра мониторинга пожаров GFMC, профессор Йохан Георг Гольдамер считает, что можно говорить о наступлении эры огня - пироцена.

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