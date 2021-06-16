Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине

Климатический кризис не минует Украину. Фото: pixabay.com

В Украине с месяц держится нестабильная погода. Ежедневно ливни, грозы и град чередуются с жарой и духотой.

Харьков, Черновцы, Мелитополь, Херсон, Киев заливает дождями с грозой. В Кировоградской области избыточное количество града образовала ледяные сугробы. В Днепре пронесся смерч. Непогода уже затопила сотни домов, испортила дороги и урожаи.

Експертка по вопросам изменения климата ОО "Екодия" Дарья Лазарева рассказала Gazeta.ua, почему так происходит в Украине и какого климата стоит ждать в будущем.

В мае и июне наблюдаем неустойчивую погоду, затяжные дожди с грозами и градом. С чем это связано?

Это проявления изменения климата. Еще одним показателем является участившиеся случаи сильных ветров, когда порывы составляют более 30 метров в секунду. От 14 метров начинают шататься стволы деревьев, а это вдвое большая скорость. Из-за того, что холодных дней становится меньше, а теплых больше и они жарче - повышается средняя годовая температура, перераспределяется влага. Где-то быстрее испаряется, возникает засуха. Где сильные ливни провоцируют наводнения. И чем больше будет увеличиваться средняя температура, тем больше подобных вещей будем наблюдать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Село покрыло ледяными сугробами

Что вообще влияет на изменения климата?

Есть представление, что наша планета выходит из ледникового периода и поэтому нагревается. Но в таком случае температура должна подниматься на четыре-семь градусов за пять тысяч лет, то есть где-то на один градус за тысячу лет. Сейчас мы наблюдаем потепление на один градус за сто лет. Двигателем процесса являются выбросы парниковых газов в атмосферу. Больше всего их в секторе энергетики, потому что люди сжигают ископаемое топливо, а оно при горении образует углерод. Часть выбросов провоцирует сельского хозяйства. Почва и водоемы насыщаются нитратами, фосфатами, начинают гнить водоросли. Из-за этого в воздух попадает метан. У него парниковая сила в десятки раз больше, чем в углекислого газа. Колоссальным источником парниковых газов является промышленное животноводство. Запрос на улучшение состояния окружающей среды должен идти от народа

Кто должен решать проблему выбросов парниковых газов?

Крупнейшим двигателем в изменениях на сокращение выбросов является государство. Оно принимает соответствующие постановления, законы, а предприятия подстраивают производства. При этом нужно усилить контроль над выполнением этих требований. Сознательные предприятия есть, но без государственного регулирования мало кто хочет вкладывать деньги в развитие и модернизацию. Но и государство тоже не из воздуха должно брать сигналы к улучшению. Запрос на улучшение в этом направлении должен идти от народа.

Как такие изменения могут повлиять на жизнь в Украине?

Из-за потепления к 2100 году, если не начнем сокращать выбросы парниковых газов, может подняться уровень моря. Есть риск подтопления 650 тысяч гектаров земли, с учетом нагонов - до миллиона гектаров. Это сопоставима площадь с Тернопольской областью. Под удар попадет 590 населенных пунктов. 62 села и 6 городов уйдут под воду полностью. Среди них Вилково, Затока, Лазурное, Голая Пристань и другие. Можем потери водные ресурсы. Чем больше будет меняться климат, тем меньше будет оставаться пресной воды. Легче это переживать горожанам, в которых вода течет из крана. Хуже будет аграриям и жителям периферий, где берут воду из колодцев. Локальные продукты, которые украинцы едят много веков, могут быть в дефиците. Южане уже жалуются, что у них плохо родит белокочанная капуста. Более холодная и влажная погода нужна для картофеля и свеклы. Через 20 лет выращивать такие культуры может быть трудно и невыгодно. Продукты, которые украинцы едят много веков, могут быть в дефиците

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды

Какой климат будет в Украине через 10 лет?

Будет значительно теплее. Все климатические зоны сместятся севернее. Сейчас субтропическая зона затрагивает лишь малую часть Крыма. Тропиками не станем, не хватит влаги. Соответственно не сможем обеспечивать растения достаточным количеством воды. Поскольку наша экономика сосредоточена на экспорте продуктов питания, потепление для нас будет сильный ударом.

Как изменение климата повлияет на самочувствие людей?

Однозначно нам будет трудно переносить жару. Надо уже сейчас начинать адаптироваться к изменениям климата. Особенно тяжело придется пожилым людям и малообеспеченным слоям населения. В первых обостряться сердечно-сосудистые заболевания. Согласно исследованиям, 95 процентов смертей от экстремальных температур связано именно с жарой. Вторые будут иметь меньше возможностей спрятаться от жары. Они не смогут переждать в прохладном офисе или авто с кондиционером. Зато больше будут на улице.

В мире уже много лет занимаются решением проблемы глобального потепления. Добавляют забот участившиеся случаи резких изменений погодных условий и природные катаклизмы - пожары, наводнения, ураганы. Однако многие украинцы до сих пор остаются в стороне от этой темы. Gazeta.ua узнала у климатической экспертки ОО "Экодия" Евгении Засядько, делаем ли мы что-то, чтобы уберечься от его последствий.