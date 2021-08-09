 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5 Просмотров: 1359
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 495
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 576
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 369
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 5265
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2241
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 486
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1197
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 972
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3358
Фото
Все фото
8
4
4
10
5
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Впервые в истории продали искусственное сердце
Впервые в истории продали искусственное сердце
Глобальное потепление изменило жизнь пингвинов в Антарктиде: фото
Глобальное потепление изменило жизнь пингвинов в Антарктиде: фото
Летний звездопад Персеиды: где и когда лучше смотреть
Летний звездопад Персеиды: где и когда лучше смотреть
Видео
Все видео
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Интервью
1/5
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 279
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2493
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 342
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 900
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 360
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 549
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
понедельник, 09 августа 2021 14:03

Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
8

  Комментировать

В прошлом году в зоне отчуждения выгорели 11,5 тысячи гектаров, или 5% территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. На этом же месте был масштабный пожар в 2015 году
Фото: Денис Вишневский
Тотально выгоревший массив соснового леса на песчаных почвах важно исследовать, говорят украинские ученые. Ведь пожаров в мире становиться все больше за глобального изменения климата
На украинском Полесье пожары, вероятно, станут таким же регулярным явлением, которым ранее были паводки
В апреле 2020 года в Чернобыльской зоне потушили один из самых масштабных пожаров в Украине. Тогда огонь прошелся по 11,5 тыс. га, уничтожил 12 сел и нанес ущерб на десятки миллионов гривен
Пожар не зацепил ЧАЭС. Но по оценкам туроператоров, в Чернобыльской зоне было уничтожено огнем 30% туристических объектов

Изменения климата привели к существенному увеличению количества лесных пожаров в мире. На украинском Полесье они, вероятно, станут таким же регулярным явлением, которым ранее были паводки.

Об этом пишет в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Украинские ученые опубликовали фото леса из Чернобыльской зоны, где в 2015-ом и в прошлом году прошли масштабные пожары.

"Тотально выгоревший массив соснового леса на песчаных почвах выглядит необычно для местной природы. Равнина в ржаво-желтых тонах, усыпанная обгоревшими стволами. Тут и там стоят группки костяных лесов - устояли мертвые деревья, из которых сошла кора, а древесина стала светло-серого цвета. Присутствующие вкрапления зеленого - пятна болот, линии вдоль канала, обильное корневая поросль березы и восстановления сосны. Это место интересное и даже уникальное. Оно имеет собственный научный потенциал", - написали они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чернобыль в огне: спасатели месяц тушили лесной пожар

Частота и площадь пожаров в мире выросли настолько, что председатель Глобального центра мониторинга пожаров GFMC, профессор Йохан Георг Гольдамер считает, что можно говорить о наступлении эры огня - пироцена.

"Особенно подвержены крупным пожарам монокультурные одновозрастные посадки сосны. Вероятно, на Полесье лесные пожары станут таким же регулярным явлением, которым ранее были паводки", - говорят в заповеднике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В селах сгорел 81 дом

Приоритет предоставляют выработке мер по противодействию пожарам и адаптации к изменению климата, отмечают.

"Но там, где огненный шторм уже случился, необходимы другие знания - понимание хода постпирогенного развития растительного покрова. Вот здесь и пригодится наш "парк пироценового периода", - говорят ученые.

В прошлом месяце в Турции начались масштабные лесные пожары. От 28 июля там их ликвидировали более 200.

В то же время продолжаются пожары в Греции. Только за сутки 7 августа зафиксировали более 400 возгораний.

В Черногории лесной пожар охватил высоту Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам столицы страны Подгорицы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Сожгли милицейскую машину

Атомные бомбы уничтожили два города

Скандального судью задержали с банкой денег

Родители заморили голодом 3-летнего сына

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 10998
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 10494
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 10197
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 7479
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 6723
Наука
В Польше случайно раскопали захоронение людей, умерших от чумы
В Польше случайно раскопали захоронение людей, умерших от чумы Просмотров: 486
Марсоход NASA: первая попытка забора грунта не удалась
Марсоход NASA: первая попытка забора грунта не удалась Просмотров: 135
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
 Просмотров: 216
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
 Просмотров: 810
Во сколько раз вакцинация снижает риск Covid-заражения
Во сколько раз вакцинация снижает риск Covid-заражения Просмотров: 918
Больше всего комментируют
5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
3
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
1
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Голосов: 56
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть