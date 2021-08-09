Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля

Фото: Денис Вишневский

Изменения климата привели к существенному увеличению количества лесных пожаров в мире. На украинском Полесье они, вероятно, станут таким же регулярным явлением, которым ранее были паводки.

Об этом пишет в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Украинские ученые опубликовали фото леса из Чернобыльской зоны, где в 2015-ом и в прошлом году прошли масштабные пожары.

"Тотально выгоревший массив соснового леса на песчаных почвах выглядит необычно для местной природы. Равнина в ржаво-желтых тонах, усыпанная обгоревшими стволами. Тут и там стоят группки костяных лесов - устояли мертвые деревья, из которых сошла кора, а древесина стала светло-серого цвета. Присутствующие вкрапления зеленого - пятна болот, линии вдоль канала, обильное корневая поросль березы и восстановления сосны. Это место интересное и даже уникальное. Оно имеет собственный научный потенциал", - написали они.

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Частота и площадь пожаров в мире выросли настолько, что председатель Глобального центра мониторинга пожаров GFMC, профессор Йохан Георг Гольдамер считает, что можно говорить о наступлении эры огня - пироцена.

"Особенно подвержены крупным пожарам монокультурные одновозрастные посадки сосны. Вероятно, на Полесье лесные пожары станут таким же регулярным явлением, которым ранее были паводки", - говорят в заповеднике.

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Приоритет предоставляют выработке мер по противодействию пожарам и адаптации к изменению климата, отмечают.

"Но там, где огненный шторм уже случился, необходимы другие знания - понимание хода постпирогенного развития растительного покрова. Вот здесь и пригодится наш "парк пироценового периода", - говорят ученые.

В прошлом месяце в Турции начались масштабные лесные пожары. От 28 июля там их ликвидировали более 200. В то же время продолжаются пожары в Греции. Только за сутки 7 августа зафиксировали более 400 возгораний. В Черногории лесной пожар охватил высоту Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам столицы страны Подгорицы.