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вторник, 16 ноября 2021 19:34

Зеленский встретился с британским министром обороны – говорили о флоте

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Зеленский встретился с британским министром обороны – говорили о флоте
Британский министр обороны находится в Киеве с рабочим визитом. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Зеленский поблагодарил за непреклонную поддержку Великобританией независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Также приветствовал подписание украино-британского двустороннего соглашения о кредитной поддержке развития украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, эффективно реализуют", – сказал президент.

Также проинформировал британского министра о вызовах перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.

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Стороны обсудили возобновление безопасного режима судоходства в регионе, углубление двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.

Зеленский сказал о стремлении Украины к приобретению в недалекой перспективе членства в НАТО.

Великобритания поддерживает Украину по противодействию реализации проекта "Северный поток - 2".

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли.

В сентябре прошлого года украинские и британские военные провели совместные учения "Объединенные усилия-2020" недалеко от оккупированного Россией Крыма.

Перед этим в Винницкой области состоялись украино-британские военные учения по тренировочной программе "Орбитал".

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Дата
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