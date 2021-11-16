Зеленский встретился с британским министром обороны – говорили о флоте

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
Зеленский поблагодарил за непреклонную поддержку Великобританией независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Также приветствовал подписание украино-британского двустороннего соглашения о кредитной поддержке развития украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов.
"Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, эффективно реализуют", – сказал президент.
Также проинформировал британского министра о вызовах перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.
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Стороны обсудили возобновление безопасного режима судоходства в регионе, углубление двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.
Зеленский сказал о стремлении Украины к приобретению в недалекой перспективе членства в НАТО.
Великобритания поддерживает Украину по противодействию реализации проекта "Северный поток - 2".
Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли.
В сентябре прошлого года украинские и британские военные провели совместные учения "Объединенные усилия-2020" недалеко от оккупированного Россией Крыма.
Перед этим в Винницкой области состоялись украино-британские военные учения по тренировочной программе "Орбитал".
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