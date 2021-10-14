Украина получит от Великобритании военные корабли и ракеты

Британские корабли пополнят украинский флот. Фото: Royal Navy

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли.

"Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота будут реализованы (в рамках соглашения с Британией - ред.) И в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", - сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко телеканалу "Дом".

Первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики. Они помогут защитить побережье от минной угрозы.

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"И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое поможет нам реально усилить позиции на море", - сказал Пристайко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще надеется на поставки оружия из Германии. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украина обращалась по поставкам оружия в немецкого правительства, однако получала отказы, сказал Зеленский.







