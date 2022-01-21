Великобритания отправила в Украину военных спецотряда

Великобритания отправила в Украину 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ.
Снабжение вооружения состоялось в течение этой недели, сообщает Sky News.
"Бойцы полка рейнджеров – части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций – вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", – говорится в сообщении.
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По информации издания, бойцы Армейской бригады специальных операций должны научить украинских военных пользоваться противотанковыми ракетными комплексами.
Кроме этого, по данным издания, британские самолеты-разведчики также были отмечены как часть не разглашаемой, но заметной поддержки войск Украины.
Так, программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. С 17 января было несколько рейсов.
Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия.
В течение недели в Украину прибыла партия международной технической помощи от Великобритании – легкое противотанковое вооружение. Его доставили военно-транспортными самолетами С-17.
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