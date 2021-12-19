Вряд ли кто-то бросит вызов РФ: Великобритания не будет отправлять войска в Украину

Министр Британии не уверен, что они станут предоставлять Украине оружие. Фото: Reuters

Если Россия все-таки решит наступать на Украину, то украинцам придется воевать наедине. Поскольку вряд ли кто-нибудь захочет бросить вызов РФ и оказать военную поддержку Украине.

Об этом заявил министер обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Spectator TV.

"Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России.. Мы не должны обманывать людей по этому поводу", - сказал Воллес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ получили от США 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним

Также министр не уверен, что Великобритания станет поддерживать Украину оружием: "Мы постоянно изучаем все варианты".

Британия следует примеру Америки. Две недели назад президент США Джо Байден заявил, что вопрос по отправке войск США для защиты Украины "не обсуждается". Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Североатлантический альянс не намерен совершать агрессивные действия в отношении России.