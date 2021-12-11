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суббота, 11 декабря 2021 00:14

ВСУ получили от США 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним

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ВСУ получили от США 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним
Украина получит от США Javelin Фото: РБК

Соединенные Штаты Америки в рамках пакета военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

"Вчера прибыли 30 комплексов "Джавелин" в 180 ракет. Это очередная партия помощи", – в эфире "Радио Свобода" сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Часть вооружения уже на позициях украинских военных.

"Будут находиться в опасных направлениях, где именно – решит командование Вооруженных сил Украины. Часть из них уже на позициях", – уточнил советник главы ОП.

До нового года Украина получит еще одну партию военной помощи США. По словам Арестовича, речь идет о вооружении из серии противовоздушной обороны, противоракетной обороны и радиотехнической разведки.

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