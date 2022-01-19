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среда, 19 января 2022 06:29

Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
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Вооруженные силы Украины получили очередную оборонную помощь от Великобритании. В этот раз партнеры предоставили новые легкие противотанковые средства.

Об этом напомнила пресс-служба Минобороны, обнародовав фото и видео вооружения.

Фото: mil.gov.ua

Заместитель министра обороны Анатолий Петренко заверил, что предоставленные средства будут использовать исключительно в оборонных целях.

"Безусловно, это будет укреплять наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, критической инфраструктуры и мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации" – сказал Петренко.

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Журналист Юрий Бутусов уточнил, что речь идет о противотанковых гранатометах NLAW. По его словам, они лучшие в мире.

Бутусов рассказал, что NLAW – это совместная разработка Британии и Швеции.

"NLAW - это "Джавелин" для коротких дистанций, поражающий цель по технологии "выстрелил и забыл", - сообщил он.

Достоинства:

- с момента включения до момента захвата цели и запуска достаточно максимум до 5 с;
- можно вести огонь из закрытых помещений;
- срок использования – около 20 лет;
- Точность – почти 100 %.

17 января стало известно, что Лондон поделится с Украиной оборонным вооружением – легкими противотанковыми системами. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, вооружение Украине будет предоставлено для самозащиты.

Вооружение Украине британские грузовые самолеты доставили в кратчайшие сроки. Но сообщалось, что им пришлось облетать Германию якобы из-за позиции Берлина относительно поставок оружия.

Впоследствии эту информацию опровергли.

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