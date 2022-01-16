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воскресенье, 16 января 2022 17:20

От Шуфрича до Поплавского: кто восемь лет назад устанавливал диктатуру

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Восемь лет назад, 16 января, Верховная Рада приняла пакет "диктаторских законов" 16 января 2014-го

Их подавали правительство Николая Азарова, "регионалы" Вадим Колесниченко, Владимир Олийнык, Валерий Писаренко, внефракционные Владимир Пилипенко и Лев Миримский.

Принимали поднятием рук, без использования системы "Рада" и обсуждения. А тексты стали доступны после того, как депутаты за них проголосовали.

Автор: Reuters
  Генпрокуратура возбуждала уголовное дело по голосованию.
Генпрокуратура возбуждала уголовное дело по голосованию.

Позже председатель счетной комиссии Олийнык подтвердил, что не считал поднятые руки.

Спикер Владимир Рыбак после "голосования" подписал законы вечером того же дня.

О ЧЕМ ШЛА РЕЧЬ

Законы имели ряд новых ограничений, а также усиливали ответственности за некоторые уже предусмотренные законодательством нарушения, многие из которых касались участия в акциях протеста.

За движение в колоннах более пяти автомобилей предполагалось лишение права управления до двух лет с возможным платным изъятием авто.

За установление палаток, сцены или даже звука без разрешения милиции - 15 суток за решеткой. Участие в собраниях в каске - до 10 суток.

Наказание за помощь протестам - штраф до 10 200 грн или арест на 10 суток. За неуважение к суду - 15 суток.

Протокол об административном правонарушении могли не вручать лицу, достаточно было "свидетелей".

За блокирование доступа к жилью - шесть лет заключения. За "групповое нарушение общественного порядка" - два года.

Сбор информации о "беркутовце" или судье - до трех лет.

"Иностранные агенты" общественных организаций, финансируемых зарубежными фондами, должны были платить налог на прибыль.

Запрет посещать футбольные матчи применялась судом за административные правонарушения на территории стадионов. Билеты на футбол должны были содержать полное имя болельщика.

Съемки с воздуха усложнялись. Хотели лицензировать дроны, с помощью которых активисты снимали с воздуха дома чиновников.

Автор: "Чесно"
 

КТО ГОЛОСОВАЛ

Азаров Алексей

Алексеев Игорь

Аркаллаев Нурулислам

Атрошенко Владислав

Баграев Николай

Бадаев Руслан

Байдюк Лариса

Байсаров Леонид

Балицкий Евгений

Бандуров Владимир

Барвиненко Виталий

Бахтеева Татьяна

Безбах Яков

Бережная Ирина

Бидьовка Владимир

Билый Алексей

Биловол Александр

Благодир Юрий

Бобков Александр

Бобов Геннадий

Богуслаев Вячеслав

Бойко Владимир

Бондарь Виктор

Бондаренко Елена

Борита Ольга

Борт Виталий

Боярский Юрий

Брайко Сергей

Буряк Сергей

Бушко Иван

Васадзе Тариэл

Васильев Александр

Ващук Екатерина

Вечерко Владимир

Волков Александр Анатольевич

Волков Александр Михайлович

Воропаев Юрий

Гайдаш Иштван

Герега Александр

Гержов Юрий

Герман Анна

Геллер Евгений

Гиршфельд Анатолий

Глазунов Сергей

Голуб Александр

Гончаров Анатолий

Гончаров Сергей

Гордиенко Сергей

Горина Ирина

Горохов Сергей

Гриневецкий Сергей

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Груба Григорий

Гузенко Константин

Дейч Борис

Демидко Владимир

Демишкан Владимир

Демянко Николай

Денисенко Анатолий

Деркач Андрей

Джига Николай

Дзарданов Николай

Дзоз Виталина

Дмитрук Николай

Добкин Дмитрий

Долженков Александр

Дудка Владимир

Дудка Александр

Дунаев Сергей

Егоров Александр

Един Александр

Жеребнюк Виктор

Жук Николай

Зарубинский Олег

Зац Александр

Звягильский Ефим

Зубик Владимир

Зубчевский Александр

Иванющенко Юрий

Ивахив Степан

Иоффе Юлий

Калетник Оксана

Калетник Григорий

Кальцев Сергей

Калюжный Виталий

Карташов Евгений

Кацуба Владимир

Кацуба Сергей

Кий Сергей

Кивалов Сергей

Килинкаров Спиридон

Кинах Анатолий

Киссе Антон

Климов Леонид

Клюев Сергей

Коваль Александр

Ковач Василий

Козуб Александр

Колесников Борис

Колесниченко Вадим

Корж Павел

Коржев Анатолий

Кравчук Василий

Круглов Николай

Крук Юрий

Кудря Владимир

Кузьменко Сергей

Кузьмук Александр

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Куровский Иван

Кутовый Вячеслав

Лабазюк Сергей

Ландик Валентин

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Левченко Николай

Лелюк Алексей

Литвин Владимир

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Лукьянов Владислав

Левочкина Юлия

Любоненко Юрий

Лютикова Валентина

Макеенко Владимир

Малышев Владимир

Мальцев Владимир

Мармазов Евгений

Мартынюк Адам

Мартовицкий Артур

Матвеев Валентин

Матвиенков Сергей

Медяник Владимир

Мельник Станислав

Мельничук Лариса

Мирный Иван

Мироненко Михаил

Мысик Владимир

Михайленко Ольга

Мирошниченко Юрий

Молоток Игорь

Момот Александр

Морозенко Евгений

Мошак Сергей

Мошенский Валерий

Мураев Евгений

Мхитарян Нвер

Наконечный Владимир

Нечаев Александр

Ничипоренко Валентин

Новинский Вадим

Олийнык Владимир

Омельянович Денис

Опанащенко Михаил

Павлов Константин

Параскив Олег

Парубок Емельян

Пилипенко Владимир

Пилипишин Виктор

Пинчук Андрей

Поляченко Юрий

Пономарев Андрей

Попеску Иван

Поплавский Михаил

Присяжнюк Александр

Продивус Владимир

Пшонка Артем

Рыбаков Игорь

Рыженков Александр

Рудьковский Николай

Сальдо Владимир

Самойленко Василий

Самойленко Юрий

Святаш Дмитрий

Симоненко Петр

Сигал Евгений

Скосар Игорь

Скубашевский Станислав

Смитюх Григорий

Солошенко Николай

Сорока Николай

Спирина Ирина

Стоян Александр

Струк Владимир

Ступак Иван

Сухый Ярослав

Табалов Андрей

Табалов Александр

Табачник Яков

Тедеев Эльбрус

Тимошенко Виктор

Тигипко Сергей

Труханов Геннадий

Турманов Виктор

Фабрикант Светлана

Фельдман Александр

Фурсин Иван

Хмельницкий Василий

Хомутынник Виталий

Царев Олег

Цыбенко Петр

Цыркин Игорь

Шуфрич Нестор

РЕАКЦИЯ ЗАПАДА

В ЕС назвали законы такими, что ограничивают права и свободы граждан и призвали тогдашнего президента Виктора Януковича не поддерживать их.

США назвали законы "антидемократическим маневром".

ОТМЕНА

28 января 2014 на внеочередной сессии Верховная Рада конституционным большинством в 361 голос отменила девять законов, принятых 16 января.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Генеральная прокуратура установила, что указания о принятии законов выходили непосредственно от Януковича. О подозрении сообщали 15-и бывшим нардепам, которые были членами счетной комиссии. Среди них Калетник, Ефремов, Олийнык, Гордиенко, Стоян.

16 декабря 2019 Печерский суд города Киева закрыл уголовное дело в отношении Ефремова, Гордеинка и Стояна. Дело закрыла судья Вита Бортницкая.

Представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", бывший "регионал" Юрий Мирошниченко, который голосовал за "дикторские законы", стал членом Центральной избирательной комиссии.

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