"Регионалы", кнопкодавы и юристы партии Коломойского: кто попал в ЦИК

В пятницу, 4 октября, Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Каждую кандидатуру народные депутаты утверждали отдельно.

С 17 членов комиссии 12 являются представителями президентской партии "Слуга народа". Еще двое - "Оппозиционный платформы - За жизнь", по одному от "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса". Их назначили на 7 лет.

5 женщин и 12 мужчин.

Председателя комиссии новоназначенные члены должны избрать на первом заседании путем тайного голосования.

Кто попал в ЦИК

Квота "Слуги народа":



Оксана Боярчук. Работала частным нотариусом в Киеве.

Елена Гатауллина. Частный юрист. В 2012 году баллотировалась в парламент от "Удара". Значилась членом этой партии. Была помощницей нардепа 8-го созыва Анатолия Евлахова с БПП.

Виталий Грень. Возглавлял молодежный совет в Одессе. Руководитель адвокатской компании "Грень и партнеры". Возглавлял юридический департамент партии "Укроп". Был юристконсультом партии "Украина Будущего" соратника бизнесмена Игоря Коломойского Святослава Олийныка.

Олег Диденко. Работал членом в предыдущем составе ЦИК. Туда попал по квоте "Удара". Ранее был юристом в "Народном Союзе "Наша Украина". Работал помощником нардепов Давида Жвании, Романа Бессмертного, Николая Катеринчука, Владислава Каськива.

Андрей Евстигнеев. Доцент кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук. Имеет собственное адвокатское бюро. Был помощником нардепов от "Батькивщины" Валерия Кальченко и Бориса Тарасюка.

Ирина Ефремова. Была членом ЦИК по квоте "Народного фронта". В Верховной Раде предыдущего созыва 61 раз была поймана на кнопкодавстве, по сообщению движения "Чесно". Вошла в ТОП-5 кнопкодавов. Также была советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

Александра Кармаза. В Верховной Раде работала в юридическом управлении аппарата ВР. Доцент КНУ им. Тараса Шевченко. Шла в парламент 162-й от "Слуги народа". В свое время была помощником нардепа Григория Омельченко из БЮТ.

Павел Любченко. Профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. На внеочередных выборах в парламент в 2014-м баллотировался от Радикальной партии Олега Ляшко. На прошлых выборах шел в парламент 120-м по списку "Голоса" Святослава Вакарчука.

Владимир Перепелюк. Научный консультант отдела обеспечения деятельности председателя и заместителя председателя суда секретариата Кассационного административного суда. Експерт Центру політико-правових реформ.

Виталий Плукар. Член предыдущей ЦИК от БПП. Работал заведующим отделом в Администрации президента, помощником нардепа Валерия Карпунцова с "Удара".

Сергей Постивый. Бывший управляющий делами исполкома Белоцерковского городского совета, был помощником нардепа с БПП Сергея Кудлаенко.

Юрий Фрицкий. Заведующий кафедрой конституционного, административного права и социально-гуманитарных дисциплин университета "Украина".

Квота "Оппозиционной платформы - За жизнь":

Юрий Мирошниченко. Бывший "регионал". Четыре раза был народным депутатом. 16 января 2014 голосовал в поддержку "диктаторских законов". Был соратником экс-президента Виктора Януковича.

Сергей Дубовик. Заместитель руководителя секретариата ЦИК. Был советником экс-главы ЦИК Михаила Охендовского, которого НАБУ подозревало во взяточничестве.

Квота "Европейской солидарности":

Юрий Буглак. Нардеп предыдущего созыва от БПП. Работал главным юридическим советником в Roshen. На счету Буглака - 14 фактов кнопкодавства.

Квота "Батькивщины":

Виктория Глущенко. Консультант в секретариате ЦИК.

Квота "Голоса":

Андрей Гевко. Один из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе он-лайн обучения "Выборком", а также учебных материалов для работников органов ведения Государственного реестра избирателей. Соучредитель сети "Опора".

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Чем должны заниматься

ЦИК возглавляет систему избирательных комиссий и комиссий по референдуму. Те образуются для проведения выборов президента, народных депутатов, всеукраинского референдума.

Контролирует и консультирует комиссии по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов, из местных референдумов.

Объявляет начало процесса выборов президента и Верховной Рады. Регистрирует кандидатов и может отменить их участие в выборах.

Устанавливает результаты президентских и парламентских выборов.

Вручает удостоверения новоизбранным нардепам и президенту.

Обращается в случае необходимости в Конституционный суд.

13 сентября Верховная Рада уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Представление о роспуске внес президент Владимир Зеленский. Зеленский называл предварительную ЦИК политически предвзятой. Такой, что принимает преждевременные решения.