Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство

Президент США Джо Байден проводит встречу со своей командой национальной безопасности по поводу российско-украинского кризиса. Фото: Reuters

В США заявили, что имеют подобные доказательства, как и Великобритания, по поводу желания России установить дружественное правительство в Украине.

Об этом сообщило CNN.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден встретился со своей командой национальной безопасности, где обсудили "продолжение агрессивных действий России в отношении Украины".

Президент проинформирован о состоянии военных операций России на границах Украины.

"Президент Байден снова подтвердил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты наложат на Россию быстрые и тяжелые последствия вместе с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома.

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Источник, информированный об американской и британской разведке, подтвердил, что США имеют подобные доказательства планов России привести к руководству в Украине прокремлевских лиц.

"Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет пути минимизации длительной, затяжной войны. Это включает такие вещи, как установление дружественного правительства и использование его шпионских агентств для разжигания инакомыслия", - отметил источник.

Тогда же иной источник сообщил, что США "имеют такую ​​же информацию".

Руководство Российской Федерации, рассматривая возможность нового вторжения и оккупации, хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо. В качестве потенциального кандидата Кремль рассматривает бывшего народного депутата, "регионала" Евгения Мураева. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании. Такое заявление в РФ назвали "дезинформацией и провокацией".