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пятница, 21 января 2022 15:59

Блинкен жестко предупредил Лаврова о последствиях вторжения в Украину

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Блинкен жестко предупредил Лаврова о последствиях вторжения в Украину
В Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры продолжались всего 1,5 часа. Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и будет иметь ответ.

Об этом заявил 21 января на брифинге после переговоров с российским швейцарским коллегой в Женеве.

"Мы четко дали понять: если кто-либо из российских военных пересечет украинскую границу - это будет считаться вторжением и будет иметь быструю и общую реакцию США и ее союзников с тяжелыми последствиями для России", - заявил Блинкен.

Он напомнил, что Россия имеет набор коротких операций, к которым может прибегать - это кибератаки и использование парамилитарных соединений для продвижения своих интересов. Эти акции также получат реакцию со стороны США и НАТО.

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Блинкен добавил, что повторил Лаврову позицию США о поддержке территориальной целостности Украины. А также позицию о том, что право Украины на вступление в НАТО не является предметом "торга" или переговоров с Россией.

"США долго убеждали партнеров по НАТО в необходимости усиливать фланги Альянса, но Россия помогла", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также добавил, что озвучил Лаврову ряд идей безопасности и добавил, что Штаты в этом вопросе настаивают на принципе взаимности.

"Я сказал Лаврову: вы ухудшаете ситуацию, в 2014 году уровень симпатии украинцев к России был намного лучше. Но из-за российской агрессии НАТО приходится увеличивать присутствие в Европе, а поддержка вступления Украины в Альянс среди украинцев значительно возросла", - отметил госсекретарь США.

Добавил, что разговор дает повод для нахождения общей позиции между США и Россией, но только при условии деэскалации ситуации безопасности со стороны Москвы.

21 января в Женеве завершились переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Они продолжались 1,5 ч - меньше, чем планировали.

Накануне Блинкен находился с визитом в Берлине. Там заявил, что не ожидает прорыва от переговоров с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

19 января Блинкен после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве назвал скопление российских войск на границе с Украиной "беспрецедентной угрозой".

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