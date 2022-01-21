Сенаторы США предлагают поставлять Украине вооружение по ленд-лизу

Сенаторы США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Фото: REUTERS

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу.

Такая инициатива позволяет американскому президенту заключить с украинскими властями соглашение и предоставлять военную технику для защиты гражданского населения Украины от вторжения РФ. Об этом 20 января сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.

"Закон позволит нам снова послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие уничтожающего действия против российской угрозы ее суверенитета", - отметил Джон Корнин.

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При этом его пресс-служба сообщила, что в пределах своих нынешних полномочий американский лидер может предоставлять во временное пользование оборонные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

В случае принятия законопроекта расширенные полномочия по ленд-лизу применят непосредственно к Украине.

Согласно тексту законодательной инициативы, власти США классифицируют любую кибератаку из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины как вооруженное нападение.

Лэнд-лиз будет действовать до тех пор, пока РФ не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

Ленд-лиз - программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.

Россия накопила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию, а недавно начала новые военные учения. Была обнародована интерактивная карта с обозначением всех данных о накоплении российских подразделений на границах, обнаруженных западными СМИ с ноября 2021-го. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ из-за угрозы расширения НАТО до российских границ. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину предупредил, что Россия может начать наступление в любой момент. Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что остановить вторжение России в Украину помогут только жесткие санкции.