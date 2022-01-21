Сенаторы США предлагают поставлять Украине вооружение по ленд-лизу

 
Ексклюзивы
1/5
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 4581
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 1881
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1818
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1503
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 531
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 666
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Просмотров: 729
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 2025
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 1044
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 66444
Фото
Все фото
4
5
8
12
8
Канада направила в Черное море фрегат &quot;Монреаль&quot;
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
Пустыню Сахару покрыло снегом: фото редкого явления
Пустыню Сахару покрыло снегом: фото редкого явления
Видео
Все видео
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4455
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1908
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5040
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 января 2022
Просмотров: 171
Заметіль
За краєм моєї землі, де ще недавно стояв ліс, починається порожня, рівна, утрамбована бульдозерами незатишна піщана площина, що тягнеться на захід до ...
пятница, 21 января 2022 10:59

Сенаторы США предлагают поставлять Украине вооружение по ленд-лизу

  Комментировать
Сенаторы США предлагают поставлять Украине вооружение по ленд-лизу
Сенаторы США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Фото: REUTERS

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу.

Такая инициатива позволяет американскому президенту заключить с украинскими властями соглашение и предоставлять военную технику для защиты гражданского населения Украины от вторжения РФ. Об этом 20 января сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.

"Закон позволит нам снова послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие уничтожающего действия против российской угрозы ее суверенитета", - отметил Джон Корнин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину

При этом его пресс-служба сообщила, что в пределах своих нынешних полномочий американский лидер может предоставлять во временное пользование оборонные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

В случае принятия законопроекта расширенные полномочия по ленд-лизу применят непосредственно к Украине.

Согласно тексту законодательной инициативы, власти США классифицируют любую кибератаку из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины как вооруженное нападение.

Лэнд-лиз будет действовать до тех пор, пока РФ не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

Ленд-лиз - программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.

Россия накопила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию, а недавно начала новые военные учения. Была обнародована интерактивная карта с обозначением всех данных о накоплении российских подразделений на границах, обнаруженных западными СМИ с ноября 2021-го.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ из-за угрозы расширения НАТО до российских границ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину предупредил, что Россия может начать наступление в любой момент.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что остановить вторжение России в Украину помогут только жесткие санкции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда Просмотров: 1170
Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море
Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море Просмотров: 1197
Чехия готова предоставить Украине оружие и боеприпасы
Чехия готова предоставить Украине оружие и боеприпасы Просмотров: 792
США разрешили странам Балтии передать Украине оружие - СМИ
США разрешили странам Балтии передать Украине оружие - СМИ Просмотров: 891
Сейчас вы читаете новость «Сенаторы США предлагают поставлять Украине вооружение по ленд-лизу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 66372
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 30366
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 19899
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 10746
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 10341
Мир
Арестованного по требованию России украинского режиссера выпустили из тюрьмы
Арестованного по требованию России украинского режиссера выпустили из тюрьмы Просмотров: 171
Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море
Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море Просмотров: 1197
Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт
Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт Просмотров: 279
"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой
"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой Просмотров: 1359
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны Просмотров: 198
Больше всего комментируют
10
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
7
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
2
ГБР обжалует меру пресечения Порошенко
Голосов: 16
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть