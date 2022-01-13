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четверг, 13 января 2022 15:55

Россия получила отказ - Боррель рассказал о расширении НАТО

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Россия получила отказ - Боррель рассказал о расширении НАТО
Жозеп Боррель сказал, что на "гарантии безопасности" РФ не согласились. Фото: Reuters

Требование России остановить расширение НАТО является неприемлемым для всех членов Евросоюза.

Москва получила конкретный отказ по этому поводу, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Министры ЕС поддерживают дискуссию о европейской безопасности, которую должны проводить в тесной координации с США", - сказал Боррель.

Он прокомментировал переговоры США и НАТО с Россией по поводу "гарантий безопасности", которых она требует.

"Россия получила конкретный отказ от своих ограничений на расширение Альянса. ЕС поддерживает такой подход", - отметил Боррель.

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Во вторник и среду заместитель госсекретаря США Венди Шерман и генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировали государства Евросоюза о переговорах в Женеве и Брюсселе.

Россия не взяла обязательств по деэскалации ситуации на украинской границе после состоявшихся на этой неделе двух раундов дипломатических переговоров, заявила в среду, 12 января, заместитель госсекретаря США Венди Шерман. США признали, что до сих пор непонятно, намерена ли Москва использовать переговоры в качестве повода, чтобы заявить, что дипломатия не сработала, и начать агрессию.

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Дата
13
января

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