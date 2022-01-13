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четверг, 13 января 2022 17:14

Россия отказалась отводить войска от границ Украины

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Россия отказалась отводить войска от границ Украины
Россия отказалась отвести войска от границ Украины. Фото: citeam-ru.medium.com

Москва не намерена обсуждать с Западом отвод своих войск от границ с Украиной.

Войска РФ "не пойдут в казармы", как того требует Белый дом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК.

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По словам Лаврова, требования Вашингтона по отводу российских войск от украинской границы Кремль не намерен рассматривать.

"Звучит заявление не только о том, чтобы отвести наши воинские части от границы с Украиной, как они высказываются. А о том, чтобы эти войска ушли в казарму. Не думаю, что необходимо объяснять абсолютную неприемлемость таких требований. Мы их даже не будем обсуждать", - заявил Лавров.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО - Россия. Тема встречи - требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности, а также наращивание войск Кремля вблизи Украины.

По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России, что у нее нет "права вето" на членство Украины в Альянсе.

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Дата
13
января

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