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среда, 12 января 2022 15:49

Россия не должна совать нос в дела НАТО и Украины - Столтенберг

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Россия не должна совать нос в дела НАТО и Украины - Столтенберг
Фото: Reuters

НАТО ответило РФ, что вступление в Альянс - это право каждой страны выбирать собственные меры безопасности.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге в среду, сообщает Gazeta.ua

"И никто другой, Россия, не имеет права вето членства Украины в НАТО. Страны-члены НАТО готовы поддерживать Украину на пути к членству, помогать осуществлять реформы, модернизировать Вооруженные силы. И в конце будут решать касательно членства", - заявил.

"У нас была серьезная и прямая дискуссия по поводу ситуации в Украине и вокруг нее и последствий для европейской безопасности. Существуют существенные различия между странами-членами НАТО и Россией по этим вопросам. Разногласия будет нелегко преодолеть. Но положительным признаком является то, что все страны- члены НАТО и Россия сели за один стол для обсуждения предметной тематики", - сказал.

Добавил, что в течение двух лет такие встречи не проходили.

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По словам Столтеберга, РФ "коснулась" предложений, которые "напечатала в декабре".

"К ним относятся запросы прекратить принимать новых членов в НАТО и вывести силы из восточных стран-членов НАТО. Страны-члены НАТО с их стороны подтвердили политику "открытых дверей" и право каждой страны выбирать свои меры безопасности", - заявил.

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В Альянсе готовы снова встретится с Россией, чтобы обсудить увеличение прозрачности учений, противодействие кибератакам, вопросы ядерной политики.

"Диалог труден, но необходим", - сказал Столтеберг.

Переговоры НАТО с РФ в Брюсселе длились четыре часа, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Это первая с 2019 года встреча Совета Россия-НАТО.

10 января в Женеве завершились переговоры США с РФ. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман также заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

В декабре прошлого года РФ публиковала предложения к Альянсу по так называемым гарантиям безопасности, чтобы НАТО отказался от вступления Украины.

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