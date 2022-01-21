Блинкен: Если хоть один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением

Президент Владимир Зеленский и Энтони Блинкэн после переговоров в Киеве 19 января. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним военным России будет означать вторжение в Украину.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Если российский солдат пересечет границу с Украиной, мы будем иметь дело с действительно глубокой проблемой. Потому что это будет явная атака на Украину. То ли один солдат, то ли тысяча. Это реальный и высокий риск. Не только в Украине. В последнее время Россия также отправила военных в Беларусь. Поэтому это реальный риск", - сказал Блинкен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенаторы США предлагают поставлять Украине вооружение по ленд-лизу

Добавил, что США и НАТО на протяжении многих лет пытались наладить прозрачные и позитивные отношения с Россией.

"К сожалению, эти попытки были неоднократно отклонены Россией. В последние годы проблема была не в НАТО", - сказал Блинкен.

От переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве Блинкен особого прорыва не ожидает. Однако американской стороне важно услышать, что решила РФ по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

19 января Энтони Блинкен после встречи с президентом Владимиром Зеленским назвал скопление российских войск на границе с Украиной "беспрецедентной угрозой". Россия способна в любой момент снова напасть на Украину, заявили в Белом доме. Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом стало известно из расследования 20 января. Речь идет не только о технике РФ, но и военнослужащих в большом количестве, "командировка" которых может длиться шесть-девять месяцев и дольше.