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четверг, 20 января 2022 23:28

Сформировали скелет подразделений терробороны, оружия всем хватит – командующий

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Сформировали скелет подразделений терробороны, оружия всем хватит – командующий
Галушкин рассказал о формировании подразделений терробороны. Фото: Радио Свобода

Личный состав подразделений территориальной обороны уже сформирован, и что в настоящее время стрелкового оружия и боеприпасов хватает.

"Скелет сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации. В зависимости от количества районов в области, сформированное в каждой бригаде необходимое количество батальонов. Их может быть от 4 до 10. Например, бригада города Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях – 6, в некоторых - 8 батальонов. Эти батальоны тоже сформированы, сейчас идет процесс комплектования", заявил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Юрий Галушкин в интервью "Укринформу".

"Стрелецким оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%. Наша задача – в кратчайшие сроки сделать так, чтобы мы могли воспользоваться, в случае необходимости, этим оружием, боеприпасами как можно быстрее", добавил он.

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Основное внимание уделяют 13 областям, граничащим с Россией и Беларусью. В этих областях личный состав уже сформирован на 70%. В остальных областях планируют дозаполнить до конца февраля.

Он призвал всех желающих, особенно в приграничных областях, присоединяться к местным подразделениям терробороны из-за угрозы российского нападения.

В Украине с 1 января вступил в силу Закон "Об основах национального сопротивления". Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.

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