Развертывание сил территориальной обороны будет происходить в три этапа: подробности

В Украине ускоряется формирование подразделений Сил территориальной обороны ВСУ. Фото: president.gov.ua

В составе Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ТрО) продолжается формирование 25 бригад, которые будут объединять более 150 батальонов.

Один регион – одна бригада. Один батальон на район, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины по результатам совещания представителей оборонных ведомств.

"Развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа. На первом этапе бригады и батальоны ТрО будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется ядро из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и утверждение гражданских лиц, которые будут заключать контракт о службе в резерве ТрО и защищать территорию, где проживают. Каждый батальон будет насчитывать до 600 человек", - заявил министр обороны Алексей Резников.

Формирование резерва ТрО по штатам особого периода – это второй этап. До этого в батальонах и бригадах создадут организационно-управленческое ядро ​​из военнослужащих и обеспечат соответствующие условия, добавил Резников

"За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, закрепят оружие. Его будут выдавать на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций.

После формирования штата мирного времени и резерва для особого периода на третьем этапе развертывания будут рассматриваться вопросы о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных громад", - сказал министр.

По состоянию на 17 января определили 86% мест дислокации подразделений ТрО по всей Украине. В приграничных регионах бригады ТрО с начала января достигли 70% способности мирного времени. Темпы развертывания военного компонента ТрО ускоряются, отметил командующий Сил ТрО Юрий Галушкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин

Перед заключением контракта на службу в резерве ТрО кандидаты должны пройти медосмотр. Лица старше 40 лет – военно-врачебную комиссию, поскольку резерв ТрО будет проходить интенсивную подготовку.

Сейчас Минобороны начинает диалог с органами местной власти и самоуправления по обеспечению сил ТрО необходимыми ресурсами.

"В ближайшее время оборонное ведомство организует обучение и утверждение с участием руководителей органов местной власти и самоуправления. Первыми планируется привлечь городских голов областных центров", - сообщили в Минобороны.

Силы ТрО – это отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность ТрО в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.