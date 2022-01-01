В Украине начал действовать закон о национальном сопротивлении

В Украине вступил в силу Закон о терробороне. Фото: ООС

В Украине с 1 января вступил в силу Закон "Об основах национального сопротивления", инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Сам закон Верховная Рада приняла 16 июля 2021 во втором чтении и в целом, 29 июля его подписал глава государства.

Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.

Закон определяет правовые и организационные принципы национального сопротивления, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны относительно национального сопротивления.

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Составляющими национальное сопротивление являются: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка населения.

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин. Указ от 1 января был опубликован на сайте главы государства.